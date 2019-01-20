深水埗墟市節設百多攤檔　邵家臻：與領展抗衡

由組織「撐·基層墟市聯盟」主辦的香港墟市節，今日（20日）於深水埗舉行閉幕禮，立法會議員尹兆堅、邵家臻及郭家麒獲邀出席。公民黨郭家麒透露，其童年亦於深水埗渡過，欣賞從前的墟市能自然而生，讓居民各取所需，批評政府是最大的地產霸權。邵家臻則形容，墟市的作用不單是與領展抗衡，更是給基層市民一個「抖氣位」。 有居於天水圍、遠道而來的檔主概歎，營運墟市攤檔的障礙甚多，希望政府能多為市民提供有關機會，讓退休人士亦能發展所長。

墟市現場設有乾貨及熟食共110檔攤位。（翟睿敏攝）

香港墟市節於深水埗楓樹街遊樂場舉行閉幕禮，現場設有乾貨及熟食共110檔攤位。「撐·基層墟市聯盟」職員張延表示，基層人士的生活所需一直被領展壟斷，相信墟市能滿足市民需要及提供自由度更大的就業空間。他又表示，過往因條例限制，未能於各區的墟市中加入熟食元素，今次一破先例，並概歎每次籌辦墟市均會面對各個政府部門的刁難，希望康文署及食環署等能多作溝通，並持更開放的態度舉辦各種社區活動。社區發展陣線成員陳淑淇亦提出，很多新市鎮均缺乏公營街市，即使政府有計劃興建，但選址卻強差人意兼未有進行諮詢。

自小居於深水埗 郭家麒批政府為始作俑者

社福界邵家臻則自言，過往6年習慣與母親上荼樓後行街市或墟市，故已預先與母親走了一遍，自己亦一直關心墟市發展有關議題。邵家臻引述領展2018年報告，批評租戶的租金上升逾6.5%，增加超過20多億元的收入，而小商戶的艱難最終只會轉嫁在市民身上。他形容墟市的作用不單是與領展抗衡，更是給基層市民一個「抖氣位」，承諾會在議會繼續爭取。

同樣提早到場行逛的民主黨尹兆堅，更在攤檔購買了手製環保袋及二手鋼筆以示支持。他讚揚墟市「好有生命」，由市民在其生活圈中互相滿足所需，希望政府能改善墟市政策。尹兆堅續指，議會近年有就墟市發展「開戰線」，很高興看到陸續有部門作出回應，但仍舊被動，而且經常「下而上咁卸膊」。尹兆堅希望墟市不再是「政府大發慈悲，批出某一兩日可以搞嘅活動」，而是發展為持久的本地文化，用以推動旅遊。

公民黨郭家麒則透露，自己的祖母同樣居於深水埗，故自小在北河街街市一帶長大。他憶述當時社區中的墟市為自然而生，包含線面等傳統手藝，容許居民「靠一雙手搵食」，是現在所不能比擬的。郭家麒批評政府為最大的地產霸權，是高地價政策的始作俑者，對於租金不斷飆升難辭其咎。

邵家臻（中）形容，墟市的作用不單是與領展抗衡，更是給基層市民一個「抖氣位」。（翟睿敏攝）



檔主天水圍遠道而來 歎營運攤檔困難重重

向尹兆堅賣出手製環保袋的檔主歐女士，由天水圍遠道而來擺檔，售賣一系列自家製的環保袋。歐女士形容，自己的作品每一個都是獨一無二的，因為每一塊布都是透過facebook群組交換所得，十分稀少。歐女士分享指，以前曾於深水埗一商場租用舖位經營時裝，後因搬屋而結束營業，昂貴的租金亦使她對經營卻步，因此慶幸有墟市給予她再次售賣自己作品的機會。歐女士透露，要參加墟市極不容易，每次均有大量檔主報名，需抽籤分配名額；有些墟市只限申領綜援人士申請，有些墟市的租金則高達數百元一日，而今次的墟市則沒有規限，亦只收取50元的行政費，所以歐女士十分珍惜是次機會。她又表示，希望政府能多為市民提供參與墟市的機會，讓退休人士亦能發展其興趣。

「撐·基層墟市聯盟」多年一直倡議墟市政策，希望透過於各區設立墟市，達至扶貧、推動多元經濟及善用閒置空間的效果。由上年10月至今，聯盟聯同30多個團體第4度發起香港墟市節，提倡在各個社區設立墟市，以滿足市民生活所需。今屆墟市節以倡議設立濕貨墟市為主題，並於閉幕禮中設仿真道具模擬魚肉墟的場景，及即場收集公眾意見。

香港墟市節於深水埗楓樹街遊樂場舉行閉幕禮。（翟睿敏攝）