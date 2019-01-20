【政壇諸事町】尹兆堅逛深水埗墟市熱情推介　檔主問邊個黎㗎？

民主黨立法會議員尹兆堅一向曝光率不弱，但對升斗市民來說仍然「陌生面孔」。他今日（20日）出席深水埗舉行閉幕禮時，敵不過檔主熱情推介，購下一個手作環保袋。記者事後被訪問時，原來不知尹兆堅的議員身分，大感驚訝反問「邊個黎㗎」？

今年第四屆舉辦香港墟市節，主題為《拉闊墟市想像》，尹兆堅連同社福界邵家臻及公民黨郭家麒，應邀出席深水埗舉行的閉幕禮。尹兆堅和邵家臻更提早到場「趁趁墟」，與檔主交流。尹兆堅其後手挽一個手工環保袋出席閉幕儀式，並向記者透露是「趁墟」的戰利品。尹兆堅笑言，環保袋不是自己的風格，「拉闊了自己的想像」，與墟市主題和應。

站在一旁的邵家臻則對環保袋大感興趣，從尹兆堅手上接過後不斷欣賞。尹兆堅亦笑指，環保袋更適合邵家臻的風格，並揚言以後要效法對方的穿搭。

買二手鋼筆讚「有賺」」 檔主反問「邊個黎㗎」

尹兆堅於儀式後繼續向記者大談自己的「斬獲」，除了手作環保袋之外，又從另一檔主購入一支二手鋼筆，因為對方指議員經常要簽名。尹指鋼筆的售價為100元，但推斷是一支二手的Parker（美國著名鋼筆品牌），原價應達5、600元，直言自己「有賺」。

他還興致勃勃主動帶人來到其中一檔售賣環保袋的攤位，大讚袋子設計精美實用，並與檔主握手合照，好不熱情。惟尹兆堅離去後，檔主詢問記者「佢邊個黎㗎」，更誤以為尹兆堅是墟市職員。當記者告知尹兆堅是立法會議員後，檔主表現得大為驚訝，在得知尹兆堅的姓名後，檔主仍表示未曾聽過，真是「有眼不識尹議員」。

