【財政預算案】財爺預告開Live聽意見　「波叔親自嚟接波」

2019至2020年度《財政預算案》將於2月27日發表，財政司司長陳茂波在Facebook預告，將會在27日(星期日)下午4時至5時，透過專頁做直播，親自聽取市民對新一份財政預算案的建議。

財政司司長陳茂波為宣傳《財政預算案》大賣「貼地」形象，特別為預算案開設首個Facebook專頁，方便公眾發表意見。（2019-20年度財政預算案facebook）

財政司司長陳茂波今年可謂落力宣傳《財政預算案》，大賣「貼地」形象，特別為預算案開設首個Facebook專頁，方便公眾發表意見，又親自上陣拍「另類」宣傳短片叫市民「放心交波俾波叔」。

距離《財政預算案》公布餘下約一個月，陳茂波昨(21)在Facebook上載自己手抱《財政預算案》足球的背影照，預告自己將會在27日(星期日)下午4時至5時，透過facebook專頁做直播，親自聽取市民對新一份財政預算案的建議，「波叔親自嚟接波」，又寫着「第一次做live有啲緊張」。

他表示，大家除了可以在直播期間即時提問，亦歡迎在專頁先寫下想問的問題。貼文一出，即時吸引了網民留言，內容有彈無讚，有人追問「綠色債券有冇下文?」; 有人激動留言「成個醫療系統崩潰啦」。