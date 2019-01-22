【中環灣仔繞道】陳帆：擠塞預期之內　待2月底全開通才完全改善

造價360億元、工程歷時9年的中環灣仔繞道，通車後即出現交通擠塞。運輸及房屋局長陳帆今日（22日）出席港台商台節目《千禧年代》時表示，新基建開通後需要磨合期，市民亦需要適應，稱擁擠情況是預期之內，但認為有改善空間，但要完全改善，相信要等到2月底繞道全面開通。 他又笑言，部分駕駛者感到指示不清晰，反映駕駛者非常「守規矩」，駕駛者從西隧進入繞道後，因指示牌只標示灣仔，所以前往中環的駕駛者只靠左行駛，到末段才發現多了一條行車線，他承認有關標示不清晰，已派員巡視，並會加開臨時通道，再加上傳媒協助宣傳，希望盡快將瑕疵修正。

陳帆表示，新基建開通後需要磨合期，市民亦需要適應，稱擁擠情況是預期之內，但認為有改善空間，但要完全改善，相信要等到2月底繞道全面開通。（資料圖片/張浩維攝）

陳帆表示，凡有新基礎建設開通，都需要磨合期，政府在指示上會盡量改善，包括增加指示牌、改善切線安排等需要日趨完善。但他強調，2月底繞道全面開通前，在繁忙時段出現擠塞始終會有，「任何道路系統，高峰期始終會有塞車。」

繞道第二階段料2月底開通



他又指，因操作上的實際情況，令林士街天橋接駁工程無法在繞道開通前一併進行，相信林士街往西環的改道工作於一個月後完成時，繞道的功效可完全發揮。

陳帆又認為，今日繞道交通情況有改善，有較多駕駛者一直行中線到尾段才切左線，避免在同一位置切線阻塞車流；而政府會密切監察，根據不理想的情況會再作安排。他又指，很多市民對繞道開通有很大興趣，相信市民會因應實際交通作平衡考慮，決定是否要從新道路行駛，相信情況會有所改善。

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署理行政長官的政務司司長張建宗則表示，繞道第二階段通車後，希望打通港島交通，會密切留意交通情況，而昨天運輸署亦通宵努力加裝指示牌，並在電子螢幕上增加指示，相信只要駕駛者有更多指示和路牌，情況會有改善。