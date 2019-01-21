【中環灣仔繞道】通車後首工作天擠塞　張建宗：會增路牌、指示牌

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚首階段通車，今日（21日）迎來首個工作日，繞道早上西行往中環方向擠塞，至於林士街天橋往東行交通亦一度塞車。 署理行政長官張建宗表示，今日繞道東行方向整體暢順，惟入中環路段擠塞，他認為與道路使用者不熟悉環境，以及林士街天橋第二期工程未完成有關。他強調，運輸署定會向駕駛者提供更多資料，同時會增設路牌、指示牌予駕駛者。 對於政府周三在立法會提出「三隧分流」方案的無約束力動議，民建聯今表明不能支持政府議案，張建宗稱會繼續努力，「我地知道今次通過機會不大，難度高，但都會作最後努力。」

中環灣仔繞道通車後迎來首個工作日，繞道早上西行往中環方向擠塞。(資料圖片/李澤彤攝)

署理行政長官張建宗今岀席工聯會「關懷全港獨居長者 金豬報喜團年宴」活動，他致辭時呼籲長者安全起見，因盡快注射流感針，因65歲以上的長者均獲免費注射。

同時他又讚揚長者為香港貢獻良好，強調政府非常重視老人家福利，他特別提到長者的高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額，會於二月一日起開始上調2.8%。而長者牙科服務將下降至65歲，預計會多15萬人受惠。他亦鼓勵長者多享用「$2乘車優惠」，希望長者能擴大其生活圈子，政府會繼續擴廣有關工作。

中環灣仔繞通車後今（21日）迎來首個工作日，繞道早上西行往中環方向擠塞。張建宗表示，今日繞道東行整體上暢順，惟在入中環方向「的確有個問題岀現」，他認為因道路使用者不熟悉環境需要熟習，同時林士街天橋第二期工程，在一個月後才完結，預料屆時林士街天橋的路段不會岀現問題，「到時會好暢順。」張建宗強調，運輸署會向駕駛者提供更多資料，同時會增設路牌、指示牌予駕駛者。

對於政府周三在立法會提出「三隧分流」方案的無約束力動議，民建聯今表明不能支持政府議案，張建宗稱會與運房局同事會繼續努力，「我地知道今次通過機會不大，難度高，但仍會作最後努力，大家有意見可以拿岀來分享。」