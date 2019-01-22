【收緊長者綜援】 張建宗：長者每月「加埋有6、7千元」　

署理行政長官張建宗出席活動時，重申自己是誠意邀請民主派議員見面，回應他們對長者綜援的關注。 他又列出在新安排下，長者可獲得綜援及津貼金額，指「加加埋埋有6、7千元，是可以做到，不是問題」，呼籲社會要宏觀地看待長者綜援，不要只關注他們少領取什麼津貼。

署理行政長張建宗邀請民主派議員在星期四 就收緊長者綜援一事見面。(資料圖片/張浩維攝)

張建宗今早表示，邀請民主派議員就收緊長者綜援在周四會面。他出席活動時，重申自己是誠意邀請民主派議員見面，回應他們對長者綜援的關注，希望透過坦誠的對話，消除誤會，強調政策的目的是希望釋放勞動力之餘，亦確保60至64歲有領取綜援需要的人士，能夠得到全面的支援，希望民主派了解政府出發點，攜手合作，做好長者綜援一事。

被問到民主派議員似乎不滿意只與他會面，而非林鄭。他表示，會尊重其決定，又指不僅這個議題，任何議題都樂意與他們溝通。

政府提出收緊長者綜援後，引起爭議，及後提出設立「就業支援補助金」，向60至64歲健全成人受助人每人每月發放1,060元定額補助金。有指在新安排下，新領取長者綜援的60至64歲的人士將不會取得長者原有的津貼，包括長期個案補助金、社會照顧補助金等。張建宗指現時有很多說法是誤解，指新安排全面顧及各方面的考慮，包括政策的定位、長者的關注及經濟援助，指「基本的元素都在，亦允許他們就業」。他列出獲發綜援加上就業補助金1060元後，共有3585元，已與之前的長者綜援看齊，加上1800元的租金津貼，以及最高2500元的可得收入，「加加埋埋，有6、7千元，是可以做到，（長者生活）不是問題」；又指長者可以享有全面免費的醫療津貼。

張建宗又表示，現時正在領取長者綜援的60至64歲長者是不受影響的，呼籲要宏觀地看待長者綜援，別只關注他們少領取了什麼津貼。