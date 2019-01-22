【收緊長者綜援】張建宗邀泛民周四討論　邵家臻：是「降哩」安排

署理行政長官張建宗昨日（21日）邀請民主派議員就長者綜援的新安排作交流。將出席會面的社福界議員邵家臻表示，由署理行政長官張建宗，而非特首林鄭月娥與民主派議員會面是「降哩」安排，但為免落下口實，會有少數議員出席，屆時會就政府提出的新安排提出多項建議。據知，除邵家臻外，民主黨鄺俊宇、工黨張超雄亦暫定會出席。

署理行政長官張建宗表示，昨日已去信民主派立法會議員，邀請他們本周四就長者綜援的新安排作交流，希望他們應邀出席，雙方能坦誠對話。（資料圖片）

就政府收緊長者綜援一事，在建制派與民主派皆引起爭議。林鄭月娥早前與建制派議員，就收緊長者綜援一事見面，被問到為何不見上交聯署信的民主派議員，她提到「你約我，我會見，但不代表特首無約見其他人的自由」，認為「民主派議員或者有些妒忌」。她其後在星期日（20日）到瑞士外訪，指行程忙碌，如民主派議員希望約見她，「可能要2星期之後」。

邵家臻：林鄭仍有時間與泛民會面

對於今次由署理行政長官張建宗，而非特首林鄭月娥與民主派立法會議員會面，商討長者綜援的新安排，邵家臻形容是「降哩」。他認為，林鄭月娥預計在今個星期六（26日）返港，距離2月1日實施提高領取長者綜援的合資格年齡新措施，仍有四天的時間可安排與民主派議員見面，對於林鄭月娥未有充分利用該四天時間感不滿。

他指，曾有泛民議員認為應杯葛會面，但他指不希望落下口實，讓人認為民主派議員不願與政府見面，因此會派少數人出席，目前暫定由邵家臻、張超雄和鄺俊宇出席該會面。

邵家臻指，會面當日將提出具體改善建議，但重申應擱置將長者綜援申請資格由60歲延至65歲的安排，認為「修修補補或是小修小補都只是遮羞布」。屆時他會建議，恢復長者失去的長期個案補助金、社區照顧補助金等長者綜援津貼；又會建議將「自力更生計劃」改為自願參加。

邵家臻重申應擱置收緊年齡安排

他亦就支援長者就業的措施提出建議，包括延長由非政府機構營運的41個就業支援服務隊服務。有關此項服務，林鄭早前已宣布會將服務延長至2020年3月31日。但邵家臻重申，如能擱置提高領取長者綜援的合資格年齡，則不希望有關就業支援服務繼續延長。

邵家臻在上周四的立法會上提出無約束力的檢討綜援議案，當中包括擱置收緊長者綜援，議案在跨黨派支持下獲通過。他指，政府不能堅持不會擱置收緊長者綜援，他亦會繼續要求政府檢討綜援政策。