眾志闖公民廣場掛標語　黃之鋒譴責保安濫權

今早約10時，香港眾志黃之鋒、林朗彥及周庭等人帶同梯及橫額衝上花槽，到政府總部東翼前地抗議，並將一幅寫有「不歌頌的自由」的橫額掛在旗杆上。政府發言人強烈譴責事件，行政署已就事件報警，而警方亦已派員跟進調查。 黃之鋒下午（23日）會見傳媒交代事件，稱香港堅持非暴力原則，於公民廣場懸掛示威標語，只是履行示威權利，「我要譴責行政署的保安濫權搶奪示威標語」。他表示每個港人都有不歌頌政權、不歌頌國家的自由，重申公民廣場應是容許人民集結示威遊行的地方。

黃之鋒稱香港堅持非暴力原則，於公民廣場懸掛示威標語，只是履行示威權利，「我要譴責行政署的保安濫權搶奪示威標語」。（鄭榕笛攝）

黃之鋒提及2012年反國教示威中，曾經連續10日在公民廣場旗杆上掛上反國教標語，當時行政署保安無阻撓，反問何以到了今天只掛了十分鐘標語便面對如此阻滯。

他反駁公民廣場旗杆位置不屬開放範圍之說，指廣場內能夠懸掛標語的地方只有旗杆位置，現場亦無告示指明旗杆位置不得懸掛標語。

對於被指在事件造成保安人員受傷，黃之鋒表示無論是保安或示威者，都不樂見有人受傷。他重申是次行動以在公民廣場旗杆掛標語為目標，而非以爭執及口角為目的。他理解保安對示威敏感，但搶標語的情況過去已三番四次發生，「今朝警察見到，都未至於衝進來搶我們的標語，其實保安搶標語的習慣是否可以停止，還我們基本示威權利？」

而未來政府會否就事件有任何拘捕行動，黃之鋒表示要問律政司司長鄭若驊，「不過鄭若驊可能有更多議題要急着給市民答案」。

《國歌條例草案》今日於立法會完成首讀，黃之鋒對於部份泛民議員態度曖昧表示擔憂，呼籲未表態的民主派議員盡快交代立場。