【政壇諸事町】容海恩B女邊樣最似媽媽？　葉劉：眼睛像母親

立法會議員、新民黨副主席容海恩(Eunice)昨日剖腹誕下女兒，B女重3公斤。該黨主席葉劉淑儀今(24日)到醫院探望一家三口，大讚B女「好得意、好可愛」、「眼睛像媽媽」，她又稱與Eunice一同討論B女名字，建議叫「袁昌妮」，暱稱「小妮子」，英文名Cherry，「那便既能沿用爸爸的『昌』字，又有女孩子的嬌美，可愛啊。」葉劉指自己今日準備了一封利是，而新民黨同事則非常有心思，以尿片、毛巾和BB衣服等捲成花作為禮物籃送給Eunice。

葉太大讚B女「好得意，郁手郁腳，好可愛」、「眼睛似媽媽」。(容海恩facebook)

立法會議員容海恩(Eunice)首個任內產子的議員，昨日在聖德肋撒醫院剖腹誕下女兒，她向傳媒傳來一家三品的照片，B女重3公斤。Eunice今於facebook上載與新民黨主席葉劉淑儀和袁彌昌的合照，以及葉太隔着玻璃探望B女的照片。照片中，疑望着B女的葉太一臉微笑，未知是否回想到女兒榮欣出生時的模樣。Eunice表示感謝葉太今日抽空探望她和B女，同時亦感謝新民黨同時「親手製作、別出心裁」的禮物籃，直言「精美又實用」。

葉劉淑儀接受查詢時表示，Eunice的樣子精神，但至今仍未為B女改名字，而B女現於醫院的育嬰室。葉太又大讚B女「好得意，郁手郁腳，好可愛」、「眼睛似媽媽」。葉太提及一般的新生嬰兒需要「照燈」，但B女應該不需要，只是皮膚有少少過敏「紅紅地」，形容她「好為食」，乖巧不易「喊」。葉太更笑言作為爸爸的袁彌昌準備要上「親子班」了。

(容海恩facebook)

葉太稱，自己今日準備一封利是，而新民黨同事則非常有心思，以尿片、毛巾和bb衣服等捲成花作為禮物籃送給Eunice。