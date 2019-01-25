【UGL案】陳文敏批鄭若驊做法難令市民信服　形容對法制造成打擊

律政司司長鄭若驊昨天出席立法會會議，強調不會解釋UGL案不檢控前特首梁振英的理據，又引用《基本法》第六十三條規定，律政司主管刑事檢察工作不受任何干涉，指用於召傳官員的《基本法》73條不應用於律政司司長。 香港大學法律學院教授陳文敏、本港唯一一位名譽資深大律師陳文敏今日（25日）接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，自從胡仙案開始，歷任律政司司長均有就涉及公眾利益和關注的案件作出解釋，尤其UGL案表面上已具爭議，律政司的做法難令市民信服，又指若市民對律政司司長失去信心，將對法制造成打擊。

郭榮鏗表示，正與法律團隊研究向梁振英提出私人檢控。（資料圖片/郭榮鏗）

對於鄭若驊指《基本法》73條不適用於律政司司長，陳文敏形容鄭若驊「有少少上綱上線」，他解釋由公民黨法律界議員郭榮鏗提出的傳召議案，所討論的並非為何律政司不控告梁振英，而是關注律政司明顯背離內部政策作出決定的程序。

他指出，律政司有權不就不檢控或檢控作出解釋，而且律政司尋求外間意見的政策並非硬性規定，但自從胡仙案開始，歷任律政司司長均有就涉及公眾利益和關注的案件作出解釋，尤其UGL案表面上已具爭議，形容目前律政司的做法難令市民信服，「一句就話無偏頗，好難令人信服，問題唔會因為唔答而避開到，愈話唔解釋，就愈令人覺得有問題」。

陳文敏又稱，近期出席法律界的聚會或酒會時，談起有關UGL案時，很多法律界人士都會說：「有無搞錯。」他指出，鄭若驊是政府司法機關最高級官員，若市民對鄭若驊失去信心，將對法制造成打擊。

郭榮鏗等民主派議員考慮就案件向梁振英提出私人檢控，陳文敏認為這是其中一個途經，他舉例指1998年4月，時任立法會議員劉慧卿向新華社香港分社提出私人檢控，稱社長沒有受理一項查詢資料的要求，律政司文件指出劉慧卿提出私人檢控，正是行使了一項源自早期普通法的權利。

郭榮鏗：蒐集證據有困難

法律界立法會議員郭榮鏗接受同一節目訪問時表示，正與法律團隊研究向梁振英提出私人檢控，他解釋有關檢控程序；提出檢控後，若裁判官認為表面證據成立，會要求涉案人到法庭答辯，律政司司長有權停止私人檢控，但必須解釋為何停止有關檢控，如解釋為何證據不足。

他承認在蒐集證據有困難，「我哋唔係ICAC或律政署，蒐集到嘅證據有限」。