【校園欺凌】董之英校友議員感痛心　嘆「學生需有心老師點醒」

位於沙田馬鞍山的仁濟醫院董之英紀念中學爆出校園欺凌事件。學校一名男學生被困在椅子下，遭受同學「扭耳仔」，甚至被多位同學脫褲打屁股，有關影片流出後引起社會嘩然。 曾就讀於該中學六年的民主黨沙田區議員曾素麗表示，瀏覽短片後覺得「誇張」，對師弟遭遇亦甚感痛心；她透露，就讀該校時因較多與女生圈子互動，未親眼目睹欺凌場面，最多只是男生之間互相追逐或小規模衝突，但多人「圍毆」欺凌一位同學的情況，也時有聽聞。 她又感嘆，「母校有不同類型學生，有啲同學操行或者成績的確唔太好，但佢地係需要一啲有心嘅老師去點醒佢地」，希望校方和政府增撥更多資源去關注校園欺凌問題，包括關心行為有問題的學生。 而同樣曾在董之英升讀預科的新民主同盟沙田區議員趙柱幫亦表示，在該校就讀期間，經常聽聞較低年級班級有欺凌事件，認為今次「不是單一事件」。而他印象中該校學生一般較為好動，因此訓導老師極為嚴厲，認為班主任要多留意個別學生情況，及早制止欺凌行為。

曾素麗是董之英紀念中學舊生，所屬的富寶選區，亦在該校旁（圖右後方）。（曾素麗fb圖片）

中二至中七時就讀於董之英紀念中學的曾素麗表示，自己並無親身經歷欺凌場面，但有見過男同學之間衝突乃至打鬥，惟今次流傳片段中將同學「脫褲打屁股」的類似誇張情況，過往沒有見過。不過，她指，讀中學時也不時聽到校內有多人欺凌一名同學的傳聞，惟近年聽說情況好轉。對於今次事件，她則表示「一單都嫌多」，認為校方不應草率將事件形容為「學生間過火嬉戲」，應認真調查，對欺凌事件「零容忍」。

曾素麗亦表示，昨日在區議會見到教育局有關官員時，有向對方了解情況，對方則指會按照一貫機制成立緊急小組處理，對受影響學生提供輔導。