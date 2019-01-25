【校園欺凌】董之英再有懷疑欺凌短片流出　男生被屈後腿、批肘

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學涉集體欺凌事件，繼昨日爆出有學生被同學集體「扭耳仔」及打屁股短片外，今日在facebook專頁「名校 Secrets」流出另一條八秒的短片，一名男學生被至少四名學生圍住，男生被強壓在桌上，有人將其雙腿向後屈曲，有人拳打或以手肘撞其背脊，同學表情痛苦。校方回應《香港01》查詢時表示，就近日有關學校的報道與短片，必然會作出適當跟進，有需要時會將個案轉交警方，重申絕對不容許校園欺凌。

該校副校長黃攸杰向傳媒表示，案件已交由警方處理，現階段校方沒有補充，並多謝各位關心。（黃偉民攝）

帖文者指學校坐視不理

根據facebook專頁「名校 Secrets」的帖文指，短片中的學生做過無數次「網民眼中的欺凌事件」，並批評有關行為並非「過火嬉戲」，而是「學校坐視不理，放蹤學生。」該發帖文者自稱為「董之英某級的同學」，並表示，「片中學生亦有狂燥，賭博，吸煙等習慣和病態」，聲稱自己也曾被虐打，希望靠大平台為自己自己爭取權益。

根據這一條八秒的短片，一名男學生在班房內被至少四名學生圍住，該名男生被強壓在桌上，有同學按着其頭部，有人將其雙腿向後屈曲，有人不斷拳打其背脊，有人從後以手肘撞向其背。受害學生表情痛苦，不時發出咳聲。

校方：絕對不容許校園欺凌 會作適當跟進

記者致電學校查詢，被問及網上新流傳的片段以及片中人，是否為董之英的學生時，接聽電話的學校職員指，校方重申絕對不容許校園欺凌，就近日學校學生懷疑被欺凌的報道及片段，校方必然會作出適當跟進，有需要時會將個案轉交警方，會全力配合警方。被問及知否片段中學生所屬年級，該職員表示，現時正跟進情況「多謝關心」。

另外，《香港01》正向教育局查詢。

校方昨日曾發聲明：只是同學間過火的嬉戲

《香港01》昨日接獲董之英紀念中學舊生投訴，並獲得一條短片顯示一名男生被七名學生集體以椅子困在地下動彈不得，眾人又向男生施以「扭耳仔」，又脫去男生褲子及拍打其屁股。

校方昨日發聲明指，經調查後不涉及任何欺凌成分，「只是同學間過火的嬉戲」，指已就個別事件向相關同學訓示，確保不會發生同類事件，又重申對校園欺凌行為絕不容忍。

警方昨日接獲網上舉報後，下午到學校調查，其後於校外拘捕8名中六男生。被補男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。案件暫列「普通襲擊」，交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。