2020年立法會選舉擬電子點票　部分功能組別試行　下月考察點票機

2020年立法會選舉有望推行電子點票。 據了解，政府正考慮在選民數目「不太大、不太小」的功能組別試行有關計劃，這與選舉事務處之前指功能界別選票數目較少，實行電子點票未必合乎成本效益的說法不同。消息表示，若試行有成效，會逐步推廣開去。 立法會政制事務委員會下月舉行考察活動，委員將考察點票機的操作示範。

現時立法會地方選區選舉採用同站投票兼點票的安排，即在投票結束後在各個投票站內隨即進行點票。（資料圖片／李澤彤攝）

根據立法會政制事務委員會的文件，考察活動將於下月13日下午舉行，委員將赴九龍灣國際展貿中心的選舉事務處，觀看兩種電子點票機的操作示範，包括只具計算紙張數目功能的點票機，以及具有計算紙張數目及辨識投票選擇功能的點票機。

政制事務委員會下月18日的會議上，將商討在2020年立法會換屆選舉推行電子點票試行計劃，會上亦會討論到在2020年選舉推行預先投票試行計劃。

現時立法會地方選區選舉採用同站投票兼點票的安排，即在投票結束後在各個投票站內隨即進行點票。立法會功能界別選舉則採用中央點票的安排，在投票結束後將投票箱由各個投票站運往中央點票站進行點票。

消息指，政府考慮率先在部分功能組別引入電子點票，當中包括只點算票數數目，和票數數目及投票意向。相關功能組別的選民數目預料「不是太大、不是太小」，初步會是數千名選民的組別。消息坦言，使用電子點票未必能加快點票時間太多，但試行計劃若有成效，可以推廣下去。

另一方面，政府打算為需要在票站工作的人員，提供提早投票選項，因他們現時需要在票站當值，未能盡公民責任投票。

2015年區議會和2016年立法會換屆選舉後，選舉事務處曾檢討投票站及點票站的運作，並在2017年7月向立法會政制事務委員會提交報告，報告引述選管會在2016年立法會換屆選舉報告書指出，近年立法會選舉的投票人數持續上升，以致需點算的選票數目顯著增加而令點票時間延長，倘若日後立法會選舉的投票時間維持不變，按現行地方選區選舉的同站投票兼點票安排，「選舉事務處將需要一連三天(而非兩天)借用各場地 以配合運作需要(即於投票日前一天佈置投票站，直至投票日後一天點票工作完成為止)」。

選舉事務處當時提出3個解決方案，包括將投票日訂於星期六、為每個地方選區設立獨立的分區點票站和將投票日翌日定為學校假期，選舉事務處亦考慮過以電子點票方式，縮短點算地方選區選票的時間，不過由於地區選舉選票尺寸大過電腦器材能夠閱讀的大小，電子點票未能應用到地方選區選舉。

至於區議會(第二)功能界別方面，選舉事務處當時認為，由於涉及的選票數目極多，點票所需時間比其他選舉長，如能推行點票電子化，相信會加快點票速度及增加點票準確性。另外，此界別候選人名單數目一般比地方選區選舉少，因此選票面積亦相對較細小，推行點票電子化的可行性較高。選舉事務處會從技術、流程及成本效益等方面，積極研究在未來立法會選舉中，推行區議會(第二)功能界別電子點票。

至於功能界別選舉，選舉事務處當時指，由於每個選區/界別的選票數目相對較少，實行電子點票未必能大幅減少點票時間及合乎成本效益，因此暫時不建議於有關選舉應用電子點票。不過，從最新的情況看來，當局的想法似乎有所變化。