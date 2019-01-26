出席鄰舍團年飯活動派利是　張建宗：隔離鄰舍不要「隔離」

由香港青年協會「鄰舍第一」計劃發起的「鄰舍團年飯」連續第八年舉行。在3000名青年義工籌備之下，今年該活動在全港18區筵開1050席，邀請一眾街坊長者共晉盆菜午宴。 政務司司長張建宗亦在黃大仙主場區現身與街坊同樂，午宴後更向街坊派利是。他在活動開幕致詞時表示，關愛共融源於和睦社區，而今次活動體現跨世代、跨界別、跨族裔的關愛共融，希望「隔離鄰舍」不要成為被隔離的鄰舍，又指近年政府推動關愛社會，最大筆開支都用在教育和福利上，呼籲民官商共同參與，締造獅子山下大團結。

張建宗表示，關愛社區起源要有和睦社區「隔離鄰舍，不要被隔離」。(莊恭南攝)

「鄰舍團年飯」第八年舉行，今年參與人數更達1萬3千人，屬歷年來規模最大一次。

活動由「鄰舍第一」計劃的一眾青年義工負責籌組，青年籌委會主席、就讀大學三年級的陳曉筠去年12月冬至前已在青年中心籌備嘉年華，以不同攤位遊戲宣傳睦鄰關係的重要性。而今次「團年飯」則希望將農曆新年的熱鬧溫馨氣氛帶給社區內獨居長者及有需要人士。

活動今年連續第四年請來政務司司長張建宗、教育局長楊潤雄、運輸及房屋局副局長蘇偉文、中聯辦青年工作部主任陳琳等在黃大仙睦鄰街遊樂場支持揭幕儀式，並與一眾長者、街坊及青年共晉盆菜宴。

青協總幹事何永昌表示，活動鼓勵青年人關心社區，從鄰舍做起，目前共有100支工作隊在社區活動，關懷社區，包括去年颱風山竹期間，在重災區杏花邨清理垃圾污泥等，又在社區收集食材烹調後贈予有需要人士。他指，希望計畫「鄰舍第一」的精神能夠延續。

第五年出席的張建宗表示，活動帶出跨界別、誇族裔、跨世代精神，是真正關愛共融的活動，而關愛社區起源要有和睦社區「隔離鄰舍，不要被隔離」；讚賞活是關愛共融的典型成功例子。他指，政府關注推動關愛社會，第一最大開支是教育，因沒有青年，社會就沒有未來和希望，認為青年是未來的希望和引擎。第二大開是福利，亦花費了798億，且有6成開支放在長者上。他強調，建立關愛共融社會一定要民商官共同參與，才能締造獅子山下大團結。