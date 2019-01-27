【專訪】傳代建制派戰油尖旺區議會補選　李思敏讚師父反佔中敢言

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦去年因患癌逝世，其議席敲定3月24日舉行補選，民主派計劃推舉社區前進社區主任李國權參選，建制派則盛傳由莊永燦徒弟李思敏角逐。 33歲的李思敏是洪拳師傅，由教授武術轉為服務社區，她接受《香港01》專訪時自言從小喜歡做義工，自認識師父莊永燦後逐漸投入地區工作，她欣賞莊為人敢言，「反佔中佔旺，佢真係走出嚟，有一把好正義嘅聲音講畀人聽」。 被問到會否考慮「代師父出戰」，李思敏坦言，現時正積極地做地區工作，服務街坊，考慮參選才是第二步，但「都會諗下」。

李思敏在大南區長大，熟悉區內商戶。（彭毅詩攝）

訪問當日，身型嬌小的李思敏穿上粉紅色外套現身，難以令人聯想到李思敏實為習武之人，現時仍在旺角教洪拳的她，細訴由耍拳到走入社區之路只因莊永燦，「有一個因緣識到燦哥（莊永燦），加入『大南會』（大南社會服務團），慢慢投入工作，發現好啱傾，慢慢轉型去地區工作。」

口中常「燦哥前、燦哥後」，李思敏自言，以前一直協助莊永燦派發傳單等義務工作，在莊永燦過身後，便接手他遺下的地區個案，她最希望繼承師父的是「敢言、敢行」精神，「(反)佔中、佔旺啦，佢真係走出嚟，有一個好正義嘅聲音講畀人聽，而且佢係一個律師，有佢專業嘅意見，其實帶動到正面嘅觀點出嚟，希望市民唔好因為突然間嘅氣氛影響到思想或觀念。」

曾赴佔中現場「反佔中」

李思敏亦承認當年曾赴金鐘，但參與的並非源於該區的佔領活動，而是到立法會參加反佔中聚會，「能夠有爭拗，一定係雙方都有可取之處，咁點解唔可以坐低傾呢？何況自己都係身處係呢個地方，係咪要行使暴力，去坐係街頭，咁就可以成功爭取呢？」

她憶述佔領旺角行動正正在她工作地方樓下發生，對她而言，佔旺「第一嘈吵，第二混亂，第三好影響經濟」，而且佔領運動引發的負面影響太大，青少年思想亦受影響，又質疑參與佔領運動的市民有否顧及小商戶的感受。

「蛇齋餅粽」能買票？李：除非當居民真係傻嘅

提到區議會補選，建制派不時被民主派批評利用「蛇齋餅粽」誘惑街坊支持，李思敏卻另有一番看法，「蛇齋餅粽能夠提高街坊的生活水平，居民之間亦可因而聯誼一番，亦令一些留在家中的人走出社會」。

對於有說法指「蛇齋餅粽」能買票，李思敏強調選舉是民主和保密，「我點樣同你搭膊頭、畀錢你都好，佢入去扱印仔扱邊度你真係唔知，除非當居民真係傻嘅，咁就真係買到。」

事實上，李思敏本身亦在大南區長大，小學至中學都在區內居住，中學時期加入少年警訊，都是服務旺角區。在熟悉的社區工作，李思敏認為大南最需要解決的是樓宇問題，只因該區私樓多，而且多數樓齡高，劏房租戶亦為數不少，加上業主立案法團成員多為長者，當政府頒布樓宇修緝令或消防令時，法團難以聚集業主商討問題。

親身「接case」已有一段時間，究竟習武定「做區」難？李思敏認為不相伯仲，「無一樣野係容易，如果每一樣野都生活得稱心如意的話，咁你呢一生都太平淡，學功夫又好，做區又好，其實都係人生磨鍊。」