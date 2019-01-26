林鄭向泛民伸橄欖枝　周一碰頭商收緊長者綜援門檻　

政府決定提高長者綜援的申請資格到65歲，在社會引起廣泛關注，特首林鄭月娥早前約見建制派議員後宣布「改良方案」，建制派紛表「成功爭取」收貨，惟泛民更感不滿，要求林鄭安排會面商討。 《香港01》收到政府消息，林鄭月娥今日回港後馬上回應泛民訴求，定於下星期一(28日)下午3時，於特首辦會見，聽取對收緊長者綜援門檻的意見。社福界立法國議員邵家臻表示，已收到通知，並形容是「好的信號」。

《香港01》收到政府消息，林鄭月娥將於下星期一(28日)下午3時，於特首辦會見泛民，就收緊長者綜援門檻商討改善方案。社福界立法國議員邵家臻表示，已收到通知，並形容是「好的信號」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政府消息表示，林鄭向來樂意與立法會內不同黨派人士溝通，尤其關於民生議題，今次民主派希望見面商長者綜援問題，符合有關原則，故林鄭願意調動日程，在下周首個工作天與民主派議員踫頭。

邵家臻表示，於今晚(26日)約6點15分收到特首辦主任陳國基告知，特首林鄭月娥希望約見泛民議員見面，他稱已將消息轉達其他泛民議員，仍未確定到時會有多少人赴約，但強調肯定會有代表出席。他又形容，林鄭願意與泛民會面時「好的信號」，但「真正好的信號」是政府願意聆聽長者意見，對收緊長者綜援回心轉意。他重申，泛民就長者綜援訴求始終一致，即恢復向60至64歲長者發放社區生活補助金及允許自願性參與求職支援計劃等。他認為，最撇脫的做法是撤回收緊長者綜援方案，因目前政府的做法是朝令夕改，但「朝令又錯，夕改又錯……不如冷靜地重頭考慮。」

他又表示，泛民需要時間商討哪些議會會出席會面，明日（27日）遊行時會正式公佈出席名單。

邵家臻認為，最撇脫的做法是撤回收緊長者綜援方案，因目前政府的做法是朝令夕改，但「朝令又錯，夕改又錯……不如冷靜地重頭考慮。」（資料圖片/張浩維攝）

政府今月初宣布將調高長者申領長者綜援的年齡門檻，由60歲調高至65歲，2月1日生效，目的是配合延長退休年齡。有關建議未獲建制泛民跨黨派支持，其後林鄭出席立法會答問會時更指，新政策是議員在去年《財政預算案》批准的，對有議員要求撤回感到驚訝，稱「無辦法可煞停」，惹起建制派議員不滿。

事隔一星期，林鄭於本月17日傍晚在特首辦約見立法會建制派議員摸底，並於翌日公布新方案，內容為推出「就業支援補助金」，為60至64歲人士健全申領者，將獲發放1060元現金津貼。新方案被建制派視為「政績」，紛紛表示是其「成功爭取」。

而民主派議員則批評，林鄭只約見建制，並無約見泛民是「偏聽」，林鄭其後在記者會中反駁指「如果行政長官連約見邊個或機構的自由都無，我唔知點有效管治？」又反問民主派議員「係咪有少少妒忌，或心裡面唔太舒服呢」？

事件演變到最後，因應林鄭今周到瑞士外訪，作為署理特首的張建宗於周四約見民主派議員，討論新方案，但會面後仍不獲民主派接受。因此，林鄭今早從瑞士返港後，隨即安排與民主派會見，似乎亦想「哄番」民主派議員。