【收緊長者綜援】無搵工會扣200元被批屬懲罰　羅致光︰好象徵式

長者綜援的合資格年齡將由60歲提升至65歲，收緊門檻引起社會反彈，其後港府宣布設立「就業支援補助金」，向受助人補回差額，不過申領人仍需參與自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS），若不參與該計劃，或連續半年未有會見跟進社工3次，綜援金額每月需扣減200元。勞工及福利局局長羅致光今早（26日）出席電台節目時表示，「200元好象徵式」，又指好多健全個案都會去找工作，每月兼職超過60小時就不用去見社工。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

就IEAPS的最新安排，外界批評是形同懲罰長者強迫就業。羅致光表示，有關措施只是想令65歲前健全的人士投入市場，「如果他肯去做兼職，每月工作超過60小時就不用去見社工。」他指，過往6個月沒什麼理由都不去見社工，寧願被扣錢，形容扣200元只是「象徵式。」認為好多健全個案都會去找工作。

不是只有罰無賞

就有關安排是否為「補鑊」，羅致光指，是早期已有的細節「邊一日諗出來，我答不到你。」對於有意見認為，與其扣200元，增加就業交通費會更能鼓勵就業，羅致光表示，「不是存在只有罰無賞」，反駁指就業兩年可獲的交通費有2,000元。

對於60歲至64歲階段都會出現健康欠佳，羅致光指，有其他津貼，如「尿片費」、膳食津貼等。但牙科、「眼鏡費」等津貼，他指，「需要的水平是比小朋友、有病患人士較低。」目前55歲至59歲的領取綜援人士中，有七成人是健康欠佳，相對所獲的津貼金額都會較高，並且不需要參與自力更生綜合就業援助計劃。