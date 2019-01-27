【政壇諸事町】鄭泳舜陳凱欣齊齊學包粢飯　誰是「地獄廚神」?

新晉立法會議員陳凱欣自去年11月上任以來，經常同區代表、民建聯立法會議員鄭泳舜「孖咇」落區，繼早前齊齊在深水埗擺街站寫揮春後，今（27日）又一同召開記者會，推廣深水埗新春美食墟市。鄭泳舜和陳凱欣在記者上即席示範炮製小食，陳凱欣手勢純熟，首次包粢飯亦有板有眼；而三子之父的鄭泳舜似乎平日甚少下廚，慘被現場人士冠上「地獄廚神」稱號。

深水埗街坊福利事務促進會連續第四年於楓樹街舉辦「˙街坊節」活動，讓深水埗區居民租用楓樹街足球場旁的籃球場，於農曆正月初一至初三一連三天擺美食攤檔。（鄭榕笛攝）

深水埗街坊福利事務促進會連續第四年於楓樹街舉辦「深水埗街坊節」活動，讓深水埗區居民租用楓樹街足球場旁的籃球場，於農曆正月初一至初三一連三天擺美食攤檔。

記者會現場請來美食檔戶即場示範其中數款小食，鄭泳舜和陳凱欣都親自落場。深水埗街坊會理事長梁鉅海事前已取笑鄭泳舜是「地獄廚神」、陳凱欣則是「美女廚房」，鄭泳舜聞言投訴「點解差咁遠」。

二人首先陪檔主馮小姐示範炮製串燒牛肉餅，雖然同樣幫不上忙，但陳凱欣總算「乖乖」幫手看火；而鄭泳舜則似乎飢餓難耐，站在一邊不停「偷食」。之後由另一位檔戶李女士教二人包粢飯，陳凱欣示範得似模似樣，除了即場請教白飯的煮法，更建議檔主為「細食」人士推出「迷你粢飯」。

輪到鄭泳舜示範時，他就顯得較為「雞手鴨腳」，被梁鉅海揶揄他「一看便知是幸福的男人」，相信平日在家不用入廚房。最終鄭泳舜成功包出風格「粗獷」的粢飯，有所交代。他事後解釋，因為早上跑完半馬拉松慈善賽後，空腹趕至記者會，所以見到美食忍不住下手。

深水埗街坊會理事長梁鉅海透露今年墟市共收到124份申請書，最終選了16個檔戶，有傳統小食如餃子年糕、上海小籠包，也有新增近期流行的芝士奶蓋芋圓。西式小食則有西班牙豬扒包等。街坊會今年將繼續推出5元美食券，回饋市民支持。另外今年美食墟市會請到多位名人嘉賓亮相，藝人羅蘭將在正月初一到場示範教煮蘿蔔糕，食物及衞生局前局長、全國政協委員高永文亦會於當日落場展示廚藝。