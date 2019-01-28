【派錢4000蚊】在囚人士也可領取　下月1日起派申請表格

財政司司長陳茂波於去年3月公布「關愛共享計劃」，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元。政府日前再推出一系列的改善措施，包括豁免住址證明等措施。 香港眾志秘書長黃之鋒今日（28日）於網上表示，在囚人士亦可領取4,000元，當局將會在下月1日起向他們派發表格。對於在囚人士如何提供身份證副本及填寫銀行戶口，黃之鋒稱，懲教署仍與在職家庭津貼辦事處討論，暫未有指定部門跟進有關事宜。

對於在囚人士如何提供身份證副本及填寫銀行戶口，黃之鋒稱懲教署總部仍然與職家庭津貼辦事處討論當中，因安排及執行的部門不同，暫未有指定單位跟進此。（資料圖片 / 張浩維攝）

黃之鋒於facebook上提及，早前與立法會議員區諾軒進行公務探訪時，有在囚人士詢問是否符合資格申領4000元，他稱其後與團隊向懲教署更生事務組跟進事宜。黃之鋒稱，懲教署總部已發電郵通知各院所，將在下月1日開始向在囚人士派發表格，現時已於各院所的飯堂張貼通知，告知領取的相關程序。

對於在囚人士如何提供身份證副本及填寫銀行戶口，懲教署總部仍然與職家庭津貼辦事處討論當中，因安排及執行的部門不同，暫未有指定單位跟進。