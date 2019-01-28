【預算案】民建聯「交波」給財爺　倡設兒童醫療券　每年2000元

距離新一份《財政預算案》尚有不足一個月，財政司司長陳茂波昨（27日）以Facebook直播收集市民意見，稱要「正面接波」和「即管交波俾波叔」。 民建聯家庭事務委員會今(28日)於傳媒茶聚中「交波」給財爺，提出十項有關家庭事務的建議，包括加強增設每年2000元「兒童醫療券」、派發一次性學生津貼，以及設新生代嬰兒基金等。//

民建聯就預算案提多項建議，「交波」畀財爺陳茂波，未知陳茂波會否「接波」。（鄭榕笛攝）

民建聯家委會就預算案提出10項有關家庭事務的建議，包括加強學生精神健康支援、優化社區精神健康服務、增設每年2000元「兒童醫療券」、派發一次性學生書簿津貼、設子女教育開支扣稅額，以及照顧有學習差異學童等。

民建聯立法會議員鄭泳舜指，現時學生資助處提供的半額及全額書簿津貼主要針對基層家庭，申請門檻較高，「限你家庭收入三萬幾，父母每人月入萬幾兩萬已經不能申請。」他指中層家庭面臨的開支壓力一樣大，建議當局為幼稚園及中小學生設立一次性學生津貼。

近日流感爆發，港府宣布幼稚園提早放新春假期而令部份家長不便。家委會促請政府審視託兒服務不足、社區保姆供不應求的情況，尤其是0至2歲託兒服務名額緊絀問題，建議當局設立「社區緊急暫託服務」以及24小時服務熱線，協助有緊急需要的家長獲取各區幼兒暫託服務資訊。



另外，民建聯亦提出為18歲或以下合資格兒童設立「新生代嬰兒基金」（前亦稱「嬰兒基金」），透過政府、家庭及第三方共同供款及投資收益，協助香港新生代籌劃未來進修、置業及應付危疾用途。