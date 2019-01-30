【政壇諸事町】陸頌雄質詢特首「食螺絲」　自爆首份工做學生護士

近期流行玩「十年挑戰（10 years challenge）」，不少人就順勢大談往事。工聯會立法會議員陸頌雄在特首「短問短答」環節質詢林鄭時，亦自爆「往事」，他稱自己20年前第一份工，是醫管局轄下的學生護士。關注公營醫院職工待遇的他就狠批醫管局管理混亂，又指其有「山頭文化，鬧人文化」。不過當他批評道醫管局管理層「肥上瘦下」時，就食螺絲，講到第三次，在身旁其他議員提醒下，才完整準確地讀出「肥上瘦下」。不知曾任職護士的他，是否對舊同行們的處境感同身受，「嬲到唔識講嘢」呢？

林鄭回應指，會採取短期措施，加快讓醫管局直接聘用兼職醫生、護士，包括退休的醫生護士，但詳細工作要交給食衛局和醫管局跟進和處理。（余俊亮攝）

陸頌雄表示，自己20年前第一份工作，是醫管局轄下的學生護士。他指政府每年投入600億元到醫管局，醫管局行政總裁薪金雖然高過特首，但醫院仍然人手不足，質疑醫管局「肥上瘦下」。不過，說到此處，陸頌雄卻連續兩次漏口說成「肥瘦、肥瘦……」連身邊的其他議員都忍不住提醒他應是「肥上瘦下」。

陸頌雄質疑，醫管局的管理令職員工作壓力比20年前更大，工作環境更差，流失率更高，而不同職位就有外判趨勢，即醫管局寧願透過外判中介招聘人員，亦不願直接聘用護士和健康護理。他批評「借錢都唔好搵中介啦」，認為醫管局不應花額外費用透過中介招聘。

林鄭則回應稱，會採取短期措施，加快讓醫管局直接聘用兼職醫生、護士，包括退休的醫生護士，但詳細工作要交給食衛局和醫管局跟進和處理。