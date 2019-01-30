【政壇諸事町】立法會捐血日　柯創盛被DQ　陳淑莊因乜定期捐血？

立法會今日（30日）舉行捐血日活動，多名議員及職員早上前往設在立法會大樓內的臨時捐血站捐血。 不過，民建聯柯創盛在捐血前檢查時，就因感冒多日，而被DQ；反而身形纖瘦的公民黨陳淑莊則成功捐出350CC血液。

陳淑莊雖然身形較瘦，但在檢查後，仍可捐出一袋較小包的350cc血袋。（余俊亮攝）

早上陳淑莊及新民主同盟范國威率先到捐血站捐血。陳淑莊雖然身形較瘦，但在檢查後，仍可捐出一袋較小包的350cc血袋。

陳淑莊指，自己過往經常在銅鑼灣捐血站捐血，而去年大埔致命車禍後，更是定期捐血。她又指，銅鑼灣捐血站經常有印傭三五成群定期捐血，又聽捐血站職員指，印傭是香港血源的主力，她對印傭的舉動甚為感動。被問及會否擔心稍後的立法會行政長官質詢環節太過激動暈倒，陳淑莊就笑言今天只會質詢運房局局長陳帆，相信不會太激。

柯創盛就慘遭DQ，原來他已咳了兩三日，感冒初起，為風險管理起見，職員建議他不要捐血。

至於范國威，捐血後就來不及多作休息，急急腳趕往議事廳，原來要趁林鄭入場前叫口號抗議。

范國威（右）捐血後就來不及多作休息，急急腳趕往議事廳，原來要趁林鄭入場前叫口號抗議。（余俊亮攝）