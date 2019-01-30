「港豬」布袋遭拒印 　眾志：禁令「政府批文」出自內地公安部

香港眾志早前表示在製作年宵產品「今年不再做港豬」的布袋時，被製作公司拒絕印刷，對方稱廠方收到「政府批文」，有一系列字樣及圖案不得印製，包括有香港眾志的標誌及中英文名稱。 眾志其後向廠方了解詳情，該「政府批文」由內地公安部向港商設於內地的廠房發出。眾志表示過往亦有產品被拒印情況，但多出於廠方自我審查，首次遇到有公安部正式發禁令。

香港眾志早前製作年宵產品「今年不再做港豬」的布袋時，被製作公司拒絕印刷，對方稱廠方收到「政府批文」，有一系列字樣及圖案不得印製，包括有香港眾志的標誌及中英文名稱。(林若勤攝)

香港眾志今年分別找四間公司印刷不同產品，製作布袋時遭遇拒印的情況，眾志主席林朗彥指他們先後接觸過兩間香港印刷公司印布袋。第一間公司「喺香港階段已經唔接受落單，覺得太敏感」。

公安部對內地廠房發批文

其後眾志再接觸第二間香港公司， 一開始對方接受落單，但後來拒絕。原因是該公司廠房位於內地，收到由公安部發出「政府批文」。林朗彥表示該黨過往亦遇過被拒印的情況，一般原因是公司本身認為內容太敏感、或不想牽涉政治，並指「第一次聽到有來自中國部門的批文」，相信內地部門有黑名單。

香港眾志今年投資約10萬港元，準備多款針砭時弊的產品，產品包括印有國歌改編歌詞的紙膠帶，林朗彥相信售賣該產品不會觸犯國歌法。(林若勤攝)

他重申無論事件發生於香港或中國內地，眾志的行為是完全合法。又指大部分香港商人都於內地設廠房，相信未來眾志會一再遇到同類事件，反映打壓言論自由的情況加劇。

售賣改版國歌紙膠帶

維園年宵今日正式(30日)開鑼，香港眾志今年投資約10萬港元，準備多款針砭時弊的產品，主要是針對國歌法及明日大嶼人工島計劃。產品包括印有國歌改編歌詞的紙膠帶，林朗彥相信售賣該產品不會觸犯國歌法，至於未來產品在市面流通是否構成犯法：「呢個問題應該問返局長。」