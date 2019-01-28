【政壇諸事町】工黨年宵推三寶　產品諷羅致光「120歲長者論」

新春臨近，不少政黨都會在年宵設攤位售賣主題產品、宣傳理念。工黨主席郭永健今（28日）聯同成員麥德正、趙恩來和吳敏兒於傳媒茶聚上推介三款年宵產品。 其中售賣的膠紙印有「60歲咁後生，好心你番工啦」的字句，諷刺近日勞工及福利局局長羅致光的惹火言論，他們又笑言「打工仔」可將「陰公豬，開OT」的膠紙字句貼給「老細」，讓他們明白「打工仔」的辛勞。

吳敏兒笑言，為吸引更多人前來，將會在攤位設有砂糖和橄欖油的材料，為女士進行護手保養，傳授擔任空姐多年的護膚心得。（羅家晴攝）

工黨今年將會推岀「年宵三寶」，分別為環保飲管、環保袋和膠紙，每件各有特色。其中膠紙印有「60歲咁後生，好心你番工啦」、「打風後無車搭，要返工是常識吧」、「陰公豬，開OT」的字句，諷刺近日勞工及福利局局長羅致光的「120歲長者論」和去年颱風山竹後「打工仔」上班等議題。

環保袋則響應今年豬年，印有三隻擔任IT界、廚師和清潔工作的小豬圖案和「打工仔，唔好比人賣豬仔」的字句，東區區議員麥德正表示兩款貨品各有200件，售價為30元和80元，他笑言現為優惠價，價格會隨不同時間改變。另一款則是一套兩枝的環保飲管，社區幹事趙恩來稱社會積極推行「走塑」，他認為靠政府政策改變屬「嘥氣」，故希望於民間推廣環保。

攤位即場派揮春 吳敏兒傳授護膚心得

除了「年宵三寶」外，工黨亦會即場派發揮春，一面寫上祝賀字，另一面則談及近日社會關注的議題，吳敏兒舉例稱一面寫有「安居樂業」，背後會講述取消強積金對沖方案，她稱現時方案容許僱主動用劃線後供款，作劃線前對沖，將令員工蒙受損失，故希望揮春在祝賀同時能帶岀不同議題的信息。

吳敏兒亦笑言為吸引更多人前來，將會在攤位設有砂糖和橄欖油的材料，為女士進行護手保養，傳授擔任空姐多年的護膚心得。

則響應今年豬年，環保袋印有三隻擔任IT界、廚師和清潔工作的小豬圖案和「打工仔，唔好比人賣豬仔」的字句。（羅家晴攝）

趙恩來：已派2萬張申請表格

對於政府派4,000元的「關愛共享計劃」上周發放申請表格，在地區因缺表格等問題造成混亂，趙恩來稱已派發2萬張申請表格，頭一、兩日的情況更混亂。東區區議員麥德正稱近日忙於幫街坊處理4000元申請，亦較少與街坊談及地區工作。他稱自己對近日黃伯事件有深感受，認為黃伯表面坦然惟背後傷心，期望政府能關注有關問題。

主席郭永健則希望政府撥款為領取高額傷殘津貼的人士及照顧者設立「喘息支援津貼」，於每星期聘請家人或鄰居協助照顧長者，為照顧者提供不少於4小時時數的喘息照顧服務。他稱反對派錢原因是認為錢能用於更適當的地方。