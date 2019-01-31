【派錢4000蚊】政府今率先向區議員收集表格　是否早交表早攞錢？

政府斥資逾百億元推行「關愛共享計劃」，向合資格市民派發4000元，明日（1日）起將會接收申請表格。不過民建聯北區區議員曾興隆今日（31日）於facebook透露，政府部門今早已派代表前住其辦事處收集第一批共677份申請表格。他接受《香港01》查詢時稱，早前已與相關職員溝通，得知區議員如有200份或以上申請表，在職家庭津貼辦事處（職津處）會派職員接收。對於政府部門是否提早收集表格？據他了解，即使政府今日接收表格，仍會待明日才開始處理。 明日預計有巨量申請表格爭相遞交，政府今開始向區議員收集申請表，會否變相令相關市民獲「優待」，先交表能先取錢？《香港01》正向財經事務及庫務局查詢，暫未獲回覆。

施德來稱，因不少街坊「心急」，若職員無法於明天前來收集，明將會到附近的工業貿易大樓或觀塘職津處遞交。（施德來facebook）

政府自本月21日起派發領取4000元的申請表，遭外界批評手續繁複，多區區議員辦事處需免費為街坊影印表格及教填表。黃大仙區議員、民協主席施德來接受查詢時指，現時接獲約1000份申請表格，今日會再幫街坊核對資料，若有問題即聯絡街坊更改。對於區議員辦事若收集200份或以上的表格，政府部門將會派人前來收集，他稱仍未接獲民政處通知，處方職員能否於明日前來接收表格。施德來稱，因不少街坊「心急」，若職員無法於明日前收集表格，將會直接到附近的工業貿易大樓或觀塘職津處總部遞交，笑言「一千份（表格）有成二、三百萬元（價值）喺身㗎」。

對於政府日前新增公屋辦事處的投遞地點，他稱政府職員亦未能確實答覆，何時會到該些投遞箱接收申請表格，「（隨時）無形中遲咗」。政府早前稱二月初交表，將會獲發短訊確認，他擔心政府若同時處理100萬份表格，未必能如預期中在4月初發放現金。

曾興隆今於facebook表示，政府部門今早已派代表前住其辦事處收集第一批共677份申請表格。（曾興隆facebook）

油尖旺區議員、公民黨余德寶表示，現時已收集逾百份申請表格，批評政府在派錢一事「勞民傷財」，而政府僅提供150份表格，餘下的1500份表格全由其辦事處自行影印，亦應一早增設逾200個投遞箱。他同時認為政府宣傳不足，除了一般市民查詢外，亦有不少長者查詢，要花時間向已領取「三糧」長者解釋是次派錢未能受惠。他稱不少市民扣除款項後只能獲取數百元，「都唔知申唔申請好，最後只得300元」。

惟曾興隆今於facebook表示，政府部門今早已派代表前住其辦事處收集第一批共677份申請表格。他接受《香港01》查詢時稱，早前已與相關職員溝通，得知區議員如有200份或以上申請表，職津處會派職員接收。對於政府部門是否提早收集表格？據他了解，即使政府今日接收表格，仍會待明日才開始處理。

對於政府是否由今日開始統一已向區議員收集申請表，以及市民會否因此而可先「攞到錢」？《香港01》正向財庫局查詢，暫未獲回覆。