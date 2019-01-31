【政壇諸事町】薯片叔叔暗串羅致光：我都唔敢講人壽命去到120歲

政府收緊長者綜援年齡門檻引起跨黨派不滿，勞福局長羅致光卻在為該措施解畫時連番失言，甚至講出「日後人的年齡有120歲，大家60歲都只是中年」，言論瞬間惹來社會嘩然。 早已退出官場的前財爺曾俊華出席一個教育交流會時，談及社會急速變遷及人均年齡延長時指「現今出生的嬰兒，相信很多都能活到100歲」，並以此力證未來人們僅僅靠頭二十多年學校教育的知識，未必夠一生人用。不過薯片叔叔言及此處，就不忘曲線揶揄羅致光，補充一句，「我都唔敢講人壽命可以去到120歲」，說罷聽眾席隨即傳來一陣笑聲。

無官一身輕的鬍鬚曾向來搞作多多，近來則專注於教育議題，創立Esperanza薯片叔叔共創社，希望凝聚同路人「重塑教育」。

曾俊華指，人類歷史上從未有過如今時今日般的劇烈變化，新科技和知識為價值觀帶來挑戰；而全球人口的平均壽命也越來越長，許多人能活到80多歲，一部分現今出生的嬰兒，相信也能活到100歲，但他就笑言，「我唔敢講佢哋係咪可以去到120歲」似乎揶揄早前說出「60歲中年論」的羅致光，在場聽眾也會心大笑。

曾俊華又說，長壽帶來的經濟、社會問題要處理，而更需要關注的是，人年輕時得到教育和知識，沒有可能滿足100年的人生。

他又表示，未來家長或要求孩子接受更加適切的教育，包括要求一個能夠激發潛能的教育制度，而非像現今一樣，以19世紀工業時代為藍本，效率為最主要元素，將所有小朋友都放在同一個理念體系當中，認為所有孩子都有相同學習需要。