羅致光：聽不到僱主不聘60至64歲長者　人力顧問：僱主有年齡歧視

勞工及福利局局長羅致光於周一立法會福利事務委員會特別會議上，又再拋下金句，在回應公民黨楊岳橋憂慮60至64歲人士難以獲聘時稱：「我聽的僱主聲音，似乎聽不到有這個障礙，會不聘用60至64歲一個健全有工作能力的人」。楊岳橋隨即嘲諷「局長所活在的香港」，是否與全體委員活在同一香港。 《香港01》訪問了安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍，她向我們表示真正的障礙是香港許多僱主都有年齡歧視，聘請60至64歲長者，無論勞保、醫療等成本都較高，「站於僱主立場來講，點解要請呢一批人士呢？」

周綺萍指香港許多僱主存有年齡歧視。（資料圖片/林若勤攝）

周綺萍表示，僱主若要聘請60至64歲人士，首先遇到的就是勞保問題，「即使買到都會貴些」；其次是身體狀況，「可能會比較多請病假，比較多用醫療，這亦是一個考慮因素」，並謂「有個成本無咁貴、你都梗係請果個啦」。



第三，「學習、反應較慢，固執，體力較差」；「識唔識用電腦」已經是一個問題，加上科技日新月異，他們又學得慢，這些都是令僱主卻步的因素，她續指「特別愈基層職位，公司愈不想請年紀大人士」。周綺萍又舉例，「好多時一些中、基層職位，上司才30、40歲，會覺得他們難管理，因為他們年紀又大過上司，甚或好多時唔聽講、可能持老賣老」。



羅致光雖然在會上表示，據他理解，基層工作如飲食業或零售業的僱主「似乎聽不到有這個障礙，會不聘用60至64歲一個健全有工作能力的人」。惟周綺萍直言，現實情況是一些零售業、飲食業的工種，例如「樓面」或售貨員，一般都不會請60至64歲這個年齡層，尤其是一些要展示活力的產品，更不適合，以上這些通通都是「真正障礙」。



年齡歧視問題嚴重

60至64歲長者即使「有心有力」重投勞動市場，亦不代表僱主願意聘請。周綺萍不諱言「問題是香港有好多僱主都有年齡歧視」，除非他們在現有公司做到64、65歲 才退休，否則好難找到一份新工。最後，他們只能找到一些「豬頭骨」工作，例如清潔、護老等，但無論人工及差待遇亦相對差。