陳茂波維園行年宵遭社民連狙擊　棄座駕搭地鐵「避戰」（有片）

年宵於前日（30日）開鑼，多個政黨延續傳統，趁機擺檔宣傳 。經民聯位於維園的攤檔，今日（1日）舉行啟動禮，更邀請到多名高官撐場，包括在特區政府排列第三的財政司司長陳茂波。 陳茂波在活動期間表現親民，與學生打成一片，又與呼叫他的市民揮手。他離開維園途中，被在附近攞年宵攤檔的社民連職員「狙擊」，要向他送上諷刺政府大白象工程的「億萬攬枕」。陳茂波未有理會，逕自步向座駕，社民連職員以身擋住其座駕不讓他離開，此時陳茂波索性捨棄財爺座駕不坐，轉身取道步離維園，乘地鐵回程。

（梁鵬威攝）

經民聯的年宵攤位除了如往常一樣，派員為市民即席揮毫寫揮春外，亦售賣豬玩偶、錢箱及頭飾等產品。啟動禮於上午11時半開始，經民聯主席盧偉國身穿唐裝大吹色士風，率先演奏歌曲《歡樂年年》，又偕同財神向市民派利是及拍照。

盧偉國於致辭時先笑稱陳茂波為「真財神爺」，並解釋攤檔名為「豬年乜都duck」，寓意來年政通人和「樣樣得」。他續自言，近日經常在社交平台宣揚本地的黑毛豬及馬友，認為為香港是福地，本地品牌亦能打出名堂，關鍵是要齊心一致。

陳茂波大方透露預算案「重要消息」

陳茂波則祝願市民豬年諸事順遂，又指走進年宵便看到不同種類的豬，包括近期自己最熟悉的「嬲嬲豬」，自言喜歡年宵中可見的本地創意及感受到的新年歡樂氣氛，呼籲市民「多消費、撐香港經濟」。作為財政司司長，陳茂波亦總結了去年經濟，形容狗年「呢隻狗仔好百厭」，「年初好景，到年尾靜啲，第四季嘅經濟增長比第三季慢」，希望象徵「豬仔錢罌」的豬年能家肥屋潤。但陳茂波亦提醒市民要提高警惕，因外圍環境因素太多，要小心處理。

財爺又大賣關子，自言要透露有關財政預算案的重要消息，原來就是「預算案將於2月27日發表」，惹來一陣笑聲。陳茂波表示，今年的預算案將聚焦在「撐企業、穩經濟、利民生」，會藉著年宵與市民對話「接地氣」，回去繼續做好預算案。

啟動儀式亦邀請到民政事務局局長劉江華、食物及衛生局局長陳肇始等出席。眾人敲響銅鑼象徵攤檔正式啟動後，更有醒獅賀歲，場面熱鬧。

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社民連送上大白象欖枕

啟動禮後陳茂波於維園稍作行逛，分別於鄧鏡波書院、張祝珊英文中學、城市大學及西區少年警訊等數個學生攤檔前停留，聽學生講解及交談，購買了玩偶、腰包、福袋等約750元的產品。由於有大批傳媒追訪，經過推著輪椅的殘疾人士時，陳茂波特意停下囑咐對方小心，又與在場呼叫他的市民揮手，表現親民。

攤檔同樣位處維園的社民連，售賣諷刺填海為大白象工程的「萬億攬枕」。有2名社民連成員試圖接近陳茂波並送出攬枕，卻被保安阻隔。陳茂波續急步走到其坐駕前欲上車離開，惟被社民連成員站於車前阻擋，他無奈之下，向身旁附員說「不用叫司機駛出來了」，然後以步代車離開維園，向電氣道方向走去，步落地鐵站，乘港鐵「回巢」。