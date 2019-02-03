【政壇諸事町】石永泰伙拍尹光「jam歌」　被爆是「高登仔」？

大律師公會前主席石永泰平日官仔骨骨，談起法律議題時口若懸河，誰知原來表演慾亦十分了得。石永泰今晚（3日）將於港台電視節目中亮相，大開金口與廟街歌王尹光「jam歌」；他更於宣傳片中，被爆原來是個「高登仔」，未知石大狀平時會追看什麼帖文（post）呢？

石永泰（右）更與尹光（左）合唱《相士大隻西》，唱得有板有眼，可謂「高音甜、低音準」！（香港電台facebook截圖）

石永泰除了處理其資深大律師的工作外，近日的最新搞作，是擔任香港電台節目《鏗鏘說》的主持。香港電台facebook早前上載的宣傳片中，石永泰就表露了他鬼馬的一面，扮作到港台出席主持面試。石永泰自言，一直希望退休之後在電台做節目及播歌，自己亦「唱到兩嘴」，更即場大唱古天樂的《今期流行》，果真跟得上潮流！石永泰續反問「我表現點啫，有冇意境同詩意」，更大誇「好多人讚我把聲幾磁性」。

當被問及是否「高登仔」時，石永泰就透露自己「得個睇字、冇網名」，如果要改一個網名的話，會自稱「塵世裡的一粒微塵」。

大開金口與尹光對唱 批官員「講咗等於冇講」

於另一段宣傳片中，生於70年代的石永泰憶述，童年曾見過「廟街王子」尹光的新歌廣告—《7個小矮人》，覺得「幾過癮」，並喜歡尹光的音樂無分貴賤，能代表某一個時空內的人的生活方式。石永泰又與尹光重溫了2013年的合照，大話當年，讚對方「個樣冇變過」，尹光亦笑指自己「嗰陣好靚仔」。

之後石永泰更與尹光合唱《相士大隻西》，唱得有板有眼，可謂「高音甜、低音準」！石永泰指，喜歡這首歌曲的旋律容易上口，歌詞如「你呀媽原來係女人」等，與現今很多公眾人物及官員的言論有異曲同工之妙，就是「講咗等於冇講」，批評官員講完連番說話，但細想之下會發現是毫無內涵，會令人會心微笑。