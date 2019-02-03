民政局押後公布私人遊樂場諮詢結果　劉江華：需時整理意見

土地供應小組報告去年12月向港府提交終極報告，其中建議先局部發展粉錦公路以東的32公頃粉嶺高爾夫球場用地。負責高球場等私人遊樂場地契約政策的民政事務局，亦有就契約檢討作公眾諮詢。《香港01》早前報道，局方原定於1月底公布細節，但民政事務局局長劉江華於今（3日）日電台訪問時表示，因為需要更多時間整理意見，會押後公布私人遊樂場用地政策諮詢報告。

土地供應小組報告向港府提交終極報告，建議先局部發展粉錦公路以東的32公頃粉嶺高爾夫球場用地。（資料圖片／梁鵬威攝）

《香港01》早前報道，局方原定於1月底公布細節。劉江華在商台專訪表示，原定上月底出台的私人遊樂場地契約政策諮詢報告，由於需要更多時間整理意見，將會押後公布。他未有透露最新公布日期，亦不評論押後的原因，是否與土供組建議局部發展粉嶺高球場有關，僅重申諮詢目的是檢討整體政策，並非針對單一用地。

民政事務局於去年3月就私人遊樂場地契約政策檢討提出的建議，展開6個月公眾諮詢，當中建議向適合續約的私人體育會徵收十足市值地價的三分之一；規定私人體育會須向合資格外界團體開放其體育及康樂設施總量的30%，並與體育團體合辦公眾人士可參與的體育活動，每月最少240個活動小時等8個修訂建議。對於粉嶺高爾夫球場去向，當時普遍預料局方的諮詢結果，會傾向表述高球場對香港的貢獻。