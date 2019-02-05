不支持引入英聯邦醫生　高永文：註冊後未必投身公立醫院

香港公營醫療服務緊張，公立醫院醫生人手不足的問題近來尤其受關注。社會最近倡議政府重新考慮恢復回歸前，讓英聯邦醫生直接來港執業的做法。 食物及衞生局前局長、全國政協委員高永文指，容許海外醫生自動註冊成為香港醫生，未必有助公立醫院舒解人手壓力，因為註冊後可自由選擇在公營或私營醫院執業。反而有限度註冊的醫生只能由指定機構（即衛生署、醫管局、香港大學及中文大學）聘請，認為社會應聚焦討論如何有效使用此機制。

香港公營醫療服務緊張，公立醫院醫生人手不足的問題近來尤其受關注。（資料圖片）

高永文今日（5日）出席新春活動後，被問到是否支持政府引入英聯邦醫生，高永文認為現時政府已有「有限度註冊（limited registration）」醫生的制度，容許醫委會引入非本地畢業的醫生，有條件地在港工作，以滿足香港醫療服務需求不足之處。

高永文說，近日聽到有意見提倡容許英聯邦醫生免試來港執業，指有關機制和現行的政策完全是兩回事。他解釋，過去政府曾有這種做法，因當時香港是英國殖民地，英聯邦醫生在港執業可自動註冊。

他又指若然有海外醫生可自動註冊成為香港醫生，未必有助公立醫院舒解人手壓力，「他註冊後可以自由選擇在哪裏執業」。反而有限度註冊的醫生只能由指定機構，即衛生署、醫管局、香港大學及中文大學聘請，並只能為該機構服務，服務期結束後就不能再留港工作，「這才能針對性地有助解決現時公立醫員人手緊絀問題」。

高永文續道，「有限度註冊」機制初期的合約期僅一年，較難吸引在海外讀醫的港人子女回流，現時合約期已延至3年，相信足以吸引部份醫生回港，「可以趁這3年機會考香港醫生註冊試」，又形容有關機制是「兩全其美」。