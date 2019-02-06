【政壇諸事町】新聞處搞錯林鄭「出巡」相　入境處、海關分不清？

農曆年期間，大多數市民都放下手頭工作都歡度新春佳節，但有些行業，就仍要維持運作，年初一亦不能「收爐」。政府新聞處就是其中之一，不過，新春氣氛之下，大家都難免有holiday mood（假期心態）。

有眼利網民就發現，政府新聞處facebook昨日（5日）貼出的一張林鄭探訪「入境事務處」前線人員圖片出錯，實情是圖中白色制服人員，是「海關」人員。不過，有網民留言也疑問，海關竟然也有「白衫黑褲制服」，難怪新聞處會「傻傻分不清了」。

政府新聞處回覆《香港01》 時表示，有關錯誤是同事手民之誤，發現後已立刻更改，又為對讀者帶來不便表示歉意。