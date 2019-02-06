【政壇諸事町】新聞處搞錯林鄭「出巡」相　入境處、海關分不清？

撰文：沙半山
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農曆年期間，大多數市民都放下手頭工作都歡度新春佳節，但有些行業，就仍要維持運作，年初一亦不能「收爐」。政府新聞處就是其中之一，不過，新春氣氛之下，大家都難免有holiday mood（假期心態）。
有眼利網民就發現，政府新聞處facebook昨日（5日）貼出的一張林鄭探訪「入境事務處」前線人員圖片出錯，實情是圖中白色制服人員，是「海關」人員。不過，有網民留言也疑問，海關竟然也有「白衫黑褲制服」，難怪新聞處會「傻傻分不清了」。
政府新聞處回覆《香港01》 時表示，有關錯誤是同事手民之誤，發現後已立刻更改，又為對讀者帶來不便表示歉意。
facebook群組「建制柒事」圖片。
特首林鄭月娥昨日早上到香港機場禁區，探訪入境處及海關職員。政府新聞處隨後於facebook貼出有關相片。不過，不知是否忙中出錯，其中一張探訪海關的相片的文字說明，就誤將海關當作入境處。
有眼利網民就在facebook公開群組中貼出該出錯圖片說明，指出新聞處「用海關張相感謝入境處」。
有網民就留言揶揄「這是正式錄用的海關吧」，不過也有網民疑惑，為何海關亦有白色制服。翻查海關網頁，海關除了夏季的綠色工作服、冬季的黑色工作服，亦有另外兩款制服，分別是藍色的蛤皮制服，以及白衣黑褲的捲袖令制服，難怪新聞處「傻傻分不清」啦。