【流感高峰】彭鴻昌：應參考新加坡模式　容許私家醫院聘海外醫生

公立醫院迫爆引起社會關注醫生人手不足問題。社區組織協會幹事彭鴻昌出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，政府及醫管局應更積極招聘在海外工作的港人醫生，建議參考新加坡做法，容許私家醫院引入海外醫生。醫學會副會長林哲玄反駁，做法會增加公院醫生流失率，同時批評醫管局經常在出現醫療事件時第一時間鞠躬道歉，做法打擊前線員工士氣。

彭鴻昌認為，政府欠缺長遠規劃，令公立醫院未能應付香港的人口需求及人口老化。（資料圖片）

彭鴻昌認為，政府及醫管局應更積極招聘在海外工作的港人醫生，並可「門可否再敞開些」，只要醫生在與香港醫護訓練水平一致的指定海外醫學院畢業，即可申請醫管局職位，並在香港接受專科培訓及執業。

他以新加坡為例，當地容許私家醫院引入非新加坡註冊醫生，合資格的海外醫生只要表現符合預期，並在監督下工作便可全面註冊。他特別指出，雖然現時本港私家醫院人手尚算充足，但有時私家醫院晚間只有一名醫生當值，病人要等候4至5小時才能接受診治，部份營業至晚上10時至12時的夜間門診，亦無法聘請醫生，認為私家醫院有需要聘請更多醫生。

林哲玄反駁，公立醫院爆滿的情況嚴重，但「無人告訴你私家醫院爆滿得很厲害」，認為不能多開一道後門，令醫生流失率更大。他指，若容許海外醫生沒有在公立醫院或大學執業，沒有受監督情況下是難以豁免全面註冊的考試，亦對市民不是太公道。他同意放寬聘請海外醫生有限度註冊的機制，包括延長簽約年期，及豁免部分專科半年實習期。

林哲玄表示，要解決公院迫爆，最有效的方法是讓市民只在有緊急需要時前往急症室，同時亦要增加公院病床、醫生及護士。他又指，雖然每年香港都有新畢業醫生，但公院流失率極高，認為每當出現醫療事故時，醫管局總是第一時間鞠躬道歉及聲稱會認真徹查，對前線員工很大打擊。他以X光為例，指X光片並非百分百準確，「會有看不出的百分比，只有香港醫管局高層不知為何認為一定可以看到，看不到就是醫生做錯」。