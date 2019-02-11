提私人法案狙擊領展　葉劉自言幫政府：陳帆咁忙邊得閒諗新嘢

行政會議成員兼立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅，草案將於明（12日）交予立法會房屋事務委員會討論。 葉劉淑儀和全國政協委員、新民黨副主席黎棟國今（11日）接受電台訪問，葉劉淑儀希望草案能得到跨黨派及特首支持，她目前未正式向特首林鄭月娥談及草案內容，但相信「特首會明白」。葉劉淑儀接下來會先與運房局局長陳帆磋商，「明白運房局......陳帆咁忙，邊得閒諗新嘢？我幫吓你」。

原屬領展的田灣商場，繼2017年擬開設國際學校計劃告吹後，再有國際學校擬進駐辦學。葉劉淑儀批評這些設施根本非當區居民所需。（資料圖片／吳鍾坤攝）

草案內容訂明計算租金增幅上限的方程式，黎棟國表示，方程式具訂立基礎，所選的三大指標，包括應課差餉租值、家庭月入中位數按年變動及通脹率，都是公開且有根有據。而且草案只是規管最高加幅，最終加幅是市場決定。

葉劉淑儀強調，房委會有責任根據房屋條例保障居民利益，她雖然未正式向林鄭月娥談及草案內容，但「相信特首很明白，只是政府賣咗無權力管，我哋依家加權力給你」。她透露自已有向財政司司長陳茂波提過，惟對方「無咩反應」，又「明白運房局陳帆咁忙，邊得閒諗新嘢，我幫卟你」。她指建議已得到行會成員羅范椒芬大力支持，下一步會先與陳帆磋商。

暫未有政黨表態支持

領展昨在草案公布後回應表示公司一直依據商業原則運作，指若草案獲通過有關法律原則將同樣適用於全港其他商業物業，影響深遠。葉劉淑儀形容對方的做法欲挑起商界反對，反駁指公屋和居屋不是自由市場，她指要通過草案不必說服領展，「政府有決心做就能做到」。

草案目前未獲政黨明確表態支持，立法會中僅工聯會麥美娟及民建聯以個人立場支持，葉劉淑儀相信領展會游說功能組別議員反對草案，她目前未有接觸功能組別議員，但有部分人曾私下向她反映覺得領展太過份。另外有民選議員可能會在條例「加辣」，她歡迎大家在立法會中討論，提出新意見。