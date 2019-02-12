林鄭：中央日內公布大灣區規劃網要　建世界級灣區　下周辦宣講會

行政長官林鄭月娥今(12日)早出席行會前透露，中央將於日內公布粵港澳大灣區發展規劃綱要，當局會聯同廣東省及澳門政府，於下星期四(21日)早上在香港舉行相關宣講會，三方政府會各自邀請嘉賓出席，共同探討粵港澳大灣區發展帶來的機遇。

行政長官林鄭月娥公布，粵港澳大灣區發展規劃綱要將在日內由中央公布，三方政府會於下星期四(21日)在港舉行相關宣講會。（張浩維攝）

林鄭指，今年的春節本港總共有逾700萬人次出入境，約6成為港人，大年初三單日就有119萬人次出入境。去年兩個新開通的口岸高鐵西九龍站及港珠澳大橋，都有很高的出入境量，整體運作暢順，秩預料今年蓮塘口岸及大灣區發展規劃綱領出台後，會為香港帶來更頻密人流，而大灣區發展可為港人在改善生活方面提供更大空間，亦為香港經濟注入新動力。

林鄭月娥表示，林鄭強調，大灣區已提升至國家戰略層面，之前述職時知道中央領導對此有很大期昐及支持，希望粵港澳政府能尋求創新突破，將大灣區建設成世界性高水平的灣區；據她所知有關規劃綱領將於日內出台，下周四粵港澳三地政府共同舉辦大型宣講會，國家發改委會有高層官員到場，廣東省及澳門政府亦有領導出席。

但她補充指要「管理大家的期望」，因內容是規劃綱要，不會想施政報告般有項措施落實執行，很多都只是大方向，然後由三地政府在中央部委下設計新措施。

她強調，有人關注香港參與大灣區建設會否影響「一國兩制」落實或弱化香港本身制度，她重申不會出現有關情況，指大灣區成功的其中因素正正因為有一國兩制，又指粵港澳大灣區建設領導小組組長、國務院副總理韓正早已表明，遵循「一國兩制」發展方針要求，對大灣區建設極為重要。