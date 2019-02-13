【政壇諸事町】林健鋒料下周初公布大灣區綱要　自爆遊日有艷遇

醞釀多時的粵港澳大灣區發展規劃即將出台，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒(Jeffrey)估計，大灣區發展規劃綱要將於下星期初公布，他提醒港人把握這個「百年一遇的機遇」，否則「蘇州過後無艇搭」。 他又自爆農曆新年期間與家人到日本東京旅遊時有「艷遇」，大讚對方「好靚女，好似當年朱玲玲咁靚」。

林健鋒估計，大灣區發展規劃綱要將於下星期初公布，他並叫港人把握這個「百年一遇的機遇」，否則「蘇州過後無艇搭」。

林健鋒趁初八舉行新春團拜，大談大灣區機遇及當地美食。他表示，自己的鄉下佛山南海處於大灣區內，當地美食例如花鱔非常鮮味，被問到會否像肥媽早前在介紹大灣區節目中品嚐鯇魚魚生，林健鋒就表示，自己出外都不會「食生嘢，生蠔等等都盡量避免，以防肚唔舒服，日本除外」。

他表示，香港是大灣區四個中心城市之一，相信未來會有好多人來香港設立公司、以香港作為基地，香港要發揮在金融、專業、創科、醫療、環保等方面的優勢，早著先機，否則「蘇州過後無艇搭」。

對於行政會議成員兼立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。代表總商會的林健鋒就表示「萬萬不能」，稱恐怕先例一開，會嚇怕海外投資者，「人哋唔鍾意你，你就走去整一條規例去監管間公司」。

自爆農曆新年東京遊有「艷遇」 大讚鄰坐少女「好似當年朱玲玲咁靚」

林健鋒趁農曆新年期間立法會休會期間，同家人去了日本東京旅行，仲大爆自己在當地一間酒店餐廳食飯時有「艷遇」添！他多次大讚坐在隔離的少女「好靚、好靚、真係好靚女，好似當年朱玲玲咁靚」，對方不單樣靚更身材高佻。不過Jeffrey最終都沒有同對方傾多幾句，笑謂太太同仔仔坐係隔離，「連相都影唔到」，只知少女來自緬甸。

其實Jeffrey結婚41年，仍然恩愛如惜，問到明日情人節點樣同太太慶祝？他就表示，明日一早要北上工作，晚上回來應該會食餐飯。至於豬年有甚麼新年願望，Jeffrey就話希望可以增加家庭成員，但就直言「新抱都未有，何來有孫？」