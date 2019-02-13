【政壇諸事町】鄭泳舜、聶德權約做運動　「想去大灣區跑馬拉松」

渣打香港馬拉松周日（17日）舉行，眾所周知民建聯立法會議員鄭泳舜是運動發燒友，他和政制及內地事務局局長聶德權一同拍短片，提醒參賽者注意運動安全。 鄭泳舜向《香港01》透露，早在聶德權任社會福利署署長時已認識對方，早知對方熱愛運動。他笑指平日開會見面，二人亦經常密斟「跑步經」，「講咗好多次要約埋跑步都唔成事」。今次二人為宣傳渣馬，終於湊齊腳一起練跑。

鄭泳舜透露，平日同聶德權亦經常密斟「跑步經」，近來更討論說要找機會到大灣區跑馬拉松。（鄭泳舜facebook影片）

鄭泳舜大讚局長「好fit」、「身型好啱跑步」。他透露，54歲的聶德權是近四年開始迷上跑步，今年還會第三度挑戰半馬。一個是局長，一個立法會議員，相約做運動亦不忘工作，二人還討論要找機會到大灣區跑馬拉松，希望藉此讓多些人認識大灣區。

同為三子之父 平日交流「湊仔經」

鄭泳舜更表示和局長相當聊得來，原來他們除了有共同興趣之外，平日亦會交流「湊仔經」，「我們都是有三個兒子，當然局長的兒子年紀很大了，但他也有給我很多有用的湊仔貼士。」

影片尾段有個戴墨鏡的男仔暈倒在地，帖文中特地強調影片最尾有彩蛋，「欲知下文請留意」，莫非下集要召募「任何仁」出場? 鄭泳舜對此大賣關子，暗示指未來會請更多政界朋友一起拍片宣傳運動，但就沒有講明是問責官員還是議員。