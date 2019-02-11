【政壇諸事町】劉業強嘆政治是順得哥情失嫂意　冀林鄭善待鄉民

鄉議局今日舉行新春團拜，鄉議局主席劉業強在致辭時表示，香港社會和新界社會對政府缺失有怨言，希望特首林鄭月娥能夠善待子民，特別是善待城鄉，凝聚存在重大爭議的新界社會。他又形容，政治是「順得哥情失嫂意」，但世上沒有百分百完美的政府，鄉議局必然是特首和領導班子的堅強後盾。

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鄉議局今日舉行新春團拜，中聯辦主任王志民、特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、財務司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊及多名政府官員、港區全國人大代表和政協委員、立法會議員均有出席。

鄉議局主席劉業強在致辭時表示「林鄭，你真的辛苦了」，惟香港社會和新界社會對政府的缺失仍有怨言，希望林鄭能夠善待子民，特別是善待城鄉。他強調，只要在自己管治下，鄉議局必然是特首和其領導班子的堅強後盾，亦是忠誠和可信賴的朋友。

劉業強的致辭亦有提及中美貿易戰。他說，美國挑起的貿易糾紛，以及對華為5G的打壓和孟晚舟事件，說明國際社會有人企圖重蹈當年「八國聯軍」及「鴉片戰爭」之役，可惜「天要下雨、娘要嫁人」，雖然有些事是身不由己，但堅信在國家主席習近平的帶領下，中國民族的偉大復興、中國和平崛起會是歷史的必然。

沙田鄉事委員會同日下午亦舉行春茗聯歡。沙田鄉事委員會主席莫錦貴致辭時提到年初二鄉議局為香港及沙田求得的籤文，認為抽到下籤亦非壞事，即使環境艱難，但只要做事合情合理、凡事檢討，把每件事做得更好便可，舉例2015年沙田亦是求得下籤，當時建制派在區議會選舉中失利，但只要同心便能捱過去，寄語大家只要齊心，凡事都能解決。