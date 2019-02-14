領展貴租點解決？　張宇人稱公屋居民消費力高過中產可抵消

新民黨主席葉劉淑儀早前就聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。 行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人出席港台節目《千禧年代》時表示，自己多年前已反對房委會將公屋商場私有化，但就強調自由黨立場是支持自由市場，反對租屋管制和空置稅。他稱，政府近年對公屋居民大派福利，包括免差餉、免租金等，因此公屋戶消費能力較中產階級更高，就算公屋商場加租導致物價上漲，亦有能力消費。 至於議會陣線立法會議員區諾軒出席同一個節目時指出，不少公屋商場因租金昂貴空置率甚高，張宇人就稱，相信市場會自我調節，又指「市場調節是一個長的過程」，大家不應只看到6個月或1年的空置。

張宇人就稱，相信市場會自我調節，又指「市場調節是一個長的過程」，大家不應只看到6個月或1年的空置。（資料圖片/吳鍾坤攝）

張宇人表示，房委會在早年經濟不景氣時，以5折租舖予食肆，因此覺得房委會是很好的業主，故當時反對將公屋商場售予領展。

不過，對於葉劉淑儀的修正案，他就表示自由黨仍需研究；認為現時問題在於商場裝修後，要求商戶「大舖搬細舖」，不斷裝修亦不環保，舖位配套亦不理想。

對於舖位空置率高及租金昂貴問題，張宇人就認為，公屋居民近年獲得不少福利，有足夠消費力抵消。他又相信市場調節，如租金確實過高，「有朝一日佢要減租」。

同場的區諾軒則指出，現時筲箕灣耀東邨等屋邨商場確實面臨空置率高的問題；張宇人就稱「耀東邨不是一個好例子」，又指不知道耀東邨「有咩計劃，但我唔相信佢會長期丟空養老鼠」。張宇人又認為，市場調節需要一個長過程，不應只看「一年或者六個月佢係咪轉到身」，又指倘政府介入調節，可能有更大問題出現，「必須看大圖畫，而唔係細圖畫」。他擔憂如果貿然管制，令市場形成恐懼，「成個市場冇信心冧檔就大件事」。