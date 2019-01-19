【收緊長者綜援】張宇人：最低工資都好多錢　應多鼓勵人外出工作

社會福利署早前宣布，將提高申領長者綜援的年齡門檻至65歲，引來社會熱議。特首林鄭月娥昨日（18日）公布為60歲至64歲申領綜援的健全人士提供「就業支援補助金」，補貼綜援與長者綜援的差額。 多位立法會議員今（19日）出席電台節目，就長者綜援風波提出意見。民主派議員批評林鄭譏諷民主派未能約見她是出於妒忌，說法令政府與民主派關係惡化；行政會議成員、自由黨張宇人就表示，現時「最低工資都好多錢」，政府應再思考可以如何鼓勵綜援申領人外出工作。

林鄭月娥昨日（18日）公布，將為60歲至64歲申領綜援的健全人士提供「就業支援補助金」。（資料圖片/林若勤攝）

專業議政莫乃光指，林鄭是問題的始作俑者，卻將問題推在其他人身上。又批評她譏諷民主派未能約見她是出於妒忌，說法令政府與民主派關係惡化。教育界葉建源亦指，民主派並非要與建制派爭寵，直言政府有責任聆聽議員的意見。他又對林鄭月娥多次失言感到莫名其妙，認為是不應犯的錯誤。

建制方面，經民聯梁美芬表示歡迎「就業支援補助金」的折衷方案，指現時是「已拆彈」，化解了立法行政關係僵化的局面。她提到，現時不少長者即使可以工作，或依然會難以適應勞動性的工作；她希望政府可「落地啲」，做好就業配套。

行政會議成員、自由黨張宇人就表示，明白政府有難處，所以自由黨在是次事件中的意見亦不大。但他認為今時今日的生活質素已不同，「最低工資都好多錢」，政府應再思考可以如何鼓勵綜援申領人外出工作。

張宇人：派錢返派畀中小企、中收入人士

財政司司長陳茂波將於下月公布新一份財政預算案，梁美芬及工聯會何啟明均建議，政府應考慮為60至65歲的長者提供乘車優惠。何啟明指，在新措施下60至64歲長者都要重回職場，交通是一個問題；他指應考慮為他們提供如半價的乘車優惠。他又建議，政府應考慮讓市民停交今年的暫繳稅；以及在有盈餘情況下，以更簡化的步驟派錢。

張宇人就直言，政府的盈餘是在企業上取出的，派糖退稅實際上只是「拎多咗，畀返啲我哋」。他認為，現時經濟環境差，未來中小企「好大件事」，政府應考慮減租、減稅等措施紓困。他又認為，如果政府要派錢，應是先要「派返畀中小企、中收入人士」。