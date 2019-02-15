修例移交逃犯惹爭議　曾鈺成：可先處理女子台灣遇害案

就香港女子於台灣被拖篋棄屍案，港府建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯。立法會前主席、香港願景召集人曾鈺成今表示，如公眾對有關修例有疑慮，港府可先處理台灣一宗案件（即香港女子被拖篋棄屍案），再研究將來如何「做得更周詳」。 對有民主派議員表示，擔心修例會嚴重衝擊一國兩制，曾鈺成笑稱這是「泛民一套的宣傳方式」，又指若每次「泛民話會衝擊一國兩制都成立，一國兩制一早冇咗」，反問是否要「乜都唔做」。

曾鈺成（中）表示，如果公眾認為現時未是成熟時機推出確實安排，當局可先針對此案作移交，讓社會作充分討論後才正式修例。（翟睿敏攝）

香港願景計劃今日（15日）舉行傳媒茶聚，作為召集人的曾鈺成亦有出席。對於保安局於日前建議修例，容許當局經特首和法庭許可後，向台灣或內地移交犯人，曾鈺成表示支持。他指，中港兩地的互動越來越多，尤其隨着大灣區的發展，跨境罪案將有增無減，改善引渡條例有助阯止罪犯利用司法制度漏洞逍遙法外。

民主派議員擔心修例會衝擊一國兩制，曾鈺成笑言「呢個係泛民一套嘅宣傳方式」，又指「如果每次佢哋話會衝擊『一國兩制』都成立嘅話，『一國兩制』一早冇咗」，反問「係咪乜都唔做，永遠唔可以移交（罪犯），咁先保持到『一國兩制』？」

曾鈺成強調，此宗案件有實際時限，案中疑犯以洗黑錢罪及盜竊罪在港被補，惟或於7月便獲釋，故須於其獲釋前解決。曾鈺成建議，如果公眾認為現時未是成熟時機推出確實安排，當局可先針對此案作移交，讓社會作充分討論後才正式修例，認為此做法較為周全。

被問到是否需要就修例進行公眾諮詢，曾鈺成稱諮詢或會帶來問題，以英國脫歐公投為例，「（英國首相）文翠珊搞到一鑊蟻」。

強調有法庭把關

有意見擔心修例後，內地政府可隨意以各種罪名，要求港府移交政治犯。曾鈺成認為不需作此假設，應對香港的司法有信心，要求引渡國家需提出合理理據，且疑犯須於兩國犯上相同刑事責任，才能說服法庭將疑犯送回內地。

被問到是否需要就修例進行公眾諮詢，曾鈺成稱諮詢或會帶來問題，以英國脫歐公投為例，「（英國首相）文翠珊搞到一鑊蟻」。

土供組報告未獲回應 曾鈺成：信政府會有所交代

政府一直未就土地供應專責小組報告作回應，身為小組成員的曾鈺成被記者問及有否感不獲尊重。他說，認同主席黃遠輝的說法，小組有責任收集民意，引發社會辯論，並提交如實反映民意的報告，相信政府即使不接納亦會有所交代。對於特首林鄭月娥曾指「照單全收非負責任的做法」，曾鈺成認同制定政策是政府的責任，收集民意後亦由政府作最終決定，不相信政府會完全漠視民意。

長毛DQ案上訴失敗 「其舉動等於拒絕宣誓」

因宣誓風波而被褫奪立法會議員資格的梁國雄，對17年的法庭裁決提出上訴，今日被上高等法院裁定敗訴。曾鈺成指，根據人大釋法，宣誓須達至客觀標準的真誠及莊重，「唔係自己話係就得」，認為梁國雄當日的舉動等於拒絕宣誓，已喪失議員資格。