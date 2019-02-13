【拖篋棄屍】民主派反修例引渡　李慧琼譴責：令公義未能彰顯

一名19歲香港青年涉去年於台灣殺害女友後返港，由於案件並非在本港司法管轄區發生，警方無法以謀殺罪將將嫌犯繩之於法，同時由於香港及台灣無簽訂互相引渡逃犯協議，疑犯或可逃避法律制裁。保安局昨建議修例，容許當局經特首和法庭許可後，可向台灣或大陸移交犯人。 公民黨楊岳橋和郭榮鏗今與保安局局長李家超會面，商討保安局的修例建議。郭榮鏗引述李家超會上指，當局已經與內地政府開始就移交疑犯展開討論，他批評修例未經公眾諮詢，若通過修例是嚴重衝擊一國兩制，同時擔心是為23條立法鋪路，當局或以煽動顛覆國家政權罪，要求政府移交任何香港人。 民建聯主席李慧琼指，支持政府提岀修例建議，她認為被要求引渡人士可申請人身保護令，或者提出上訴，強調修例可以堵塞現行法例漏洞，避免令香港為逃犯天堂；又指民主派反對修例，是「破滅受害人家屬希望沉冤得雪，討回公道的願望。」

李慧琼支持修例建議，指被要求引渡人士可申請人身保護令或提出上訴。（羅家晴攝）

楊岳橋在會上提岀容許一次個案只擴至台灣，以及完成處理青年涉於台灣殺害女友一事後先作公眾諮詢，惟他稱對方拒絕有關建議。楊岳橋稱，當局嘗試藉案件將容許移交逃犯個案的地方，擴展至內地、澳門及台灣，其中會製造更多漏洞及問題。

民建聯主席李慧琼指，支持政府提岀修例建議，她認為被要求引渡人士可申請人身保護令，或者提出上訴，強調修例可以堵塞現行法例漏洞，避免令香港為逃犯天堂，對於有說法指該黨就修例建議上與政府「打龍通」，她對有關說法予以譴責，批評是政治抹黑，重申民建聯過去一年一直與涉台灣被殺女王的家屬和局方聯繫，希望提供協助。

被問到修例下立法會將失去審議引渡個案的權力，會否出現特首「濫權」情況？民建聯周浩鼎指，由立法會審議再啟動引渡的方法不理想，強調特首僅啟動引渡程序，最終是否移交仍靠法庭把關。