專業議政去信林鄭商醫療問題　李國麟：管理層與前線有距離

近日正值流感高峰期，不少公營醫院爆滿，醫護人員面對沉重的工作壓力。立法會議員李國麟出席網台節目時表示，距離上月醫護人員及市民的集會至今已過數星期，惟食物及衞生局局長陳肇始並無任何回應及反建議，坦言對此感失望。 李國麟指，專業議政已去信特首林鄭月娥，要求與對方商討醫療政策及資源問題，探討長遠解決及改善方法。

本港公立醫院急症室持續迫爆，醫療人手不足。（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會衛生服務界議員李國麟今(15日) 出席民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目時表示，醫院管理層不明白前線人員需要，曾出現醫院呼吸機損壞，需要臨時向外借用，直指醫院的臨床硬件部分出現問題，需要「update更新」，建議管理層應「落地」了解。

對於有指管理層落醫院巡視會出現「清洗太平地」情況，李國麟稱以前官員巡查會「抹雪櫃」，而非如現在「將成個雪櫃搬走」，形容是製造假象。他又舉例指，有管理層到九龍一所醫院向前線醫護人員派潤手霜，並與員工拍照，直言「人地咁忙邊得閒理你」，更要前線人員停下手頭工作與他們「打卡」，引述有職員指「借我過橋定幫我打氣？」

李國麟指專業議政已去信特首林鄭月娥，要求約見對方商討醫療政策及資源問題，探討長遠解決及改善方法。(資料圖片/歐嘉樂攝)

對於林鄭上月額外增撥5億元開支，李國麟稱「錢落咗嚟點洗」，局長有責任提醒，憂慮醫管局未能有效利用撥款減低前線壓力。李又指，專業議政已去信林鄭，要求約見對方商討醫療政策及資源問題，探討長遠解決及改善方法；認為政府的醫療政策欠長遠規劃，反問政府有否勇氣參考90年代的醫療制度，定位為社會主義的醫療模式？強調此模式下政府需作「全包」服務，將涉及較多資源。