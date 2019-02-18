民主派議員全體杯葛立法會新春午宴　李慧琼：泛民失去溝通機會

立法會今日舉行新春午宴，特首林鄭月娥、立法會主席梁君彥和民建聯主席李慧琼於午宴前向傳媒拜年。梁君彥於會上表示，希望新一年立法會議事論事，議員和諧共處，行政立法機關在融洽氣氛下互相尊重。 李慧琼亦指，新春午宴氣氛良好，惟她對於泛民議員缺席感可惜，認為是泛民失去與官員溝通的機會。她又冀望泛民議員再三考慮會否出席明日中聯辦宴請立法會議員的午宴。

林鄭出席立法會新春午宴，全體民主派議員杯葛缺席。（盧翊銘攝）

立法會新春午宴今(18日) 下午舉行，36名建制派議員為座上客，泛民議員則全體缺席。主家席方面，梁君彥和航運交通界易志明分別坐其兩旁，席上的政府官員還有運房局局長陳帆、政制及內地事務局局長聶德權；立法會議員則是馬逢國、民建聯陳克勤、工聯會郭偉強以及潘兆平。

梁君彥表示，立法會春茗是過往優良傳統，除讓各位歡聚一堂，同時可促進政府官員、嘉賓及立法會議員之間的溝通。梁又指今年為豬年，豬外表圓滿敦厚，性情溫馴，象徵忠誠厚道，福氣滿滿，在談及豬的特性時，他更笑稱「華峰(張華峰) 係邊呀」，引來哄堂大笑。

梁君彥又指，希望新一年立法會議事論事，議員和諧共處，行政立法機關在融洽氣氛下互相尊重，各司其職，繼續齊心竭力為市民服務，讓社會繁榮昌盛。

李慧琼：泛民議員不出席失去溝通機會

民建聯主席、立法會內務委員會主席李慧琼表示，新春午宴氣氛良好，但對泛民議員缺席感可惜，認為是失去與官員溝通的機會。對於泛民同樣表明會缺席明日中聯辦宴請立法會議員，李慧琼稱泛民議員既指中央不聽取意見，亦不願出席中聯辦活動，冀泛民議員再三考慮會否出席。

就大灣區發展規劃綱要即將出台，她認為能讓年輕人和商界等提供新的發展平台。她指出香港地方細小，應與附近區域互補不足，同時希望政府能推動政策局商討如何融入大灣區。