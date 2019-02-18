建制派全體出席中聯辦午宴　梁君彥：是否「風花雪月」見仁見智

中聯辦明宴請立法會議員，立法會主席梁君彥今(18日)表示，得知所有建制派議員都會出席，惟他指未能掌握會否有泛民議員前來。據他了解，明日午宴將分為茶聚和午餐兩部分，茶聚後再與官員午餐，議員可直接與中聯辦官員交流。 他認為明日午宴是雙方交流及表達意見的好機會，就泛民人士指出席午宴是「風花雪月」，梁君彥稱「每一個會面在輕鬆的地方不一定是風光雪月」，惟他認為是否「風花雪月」則見仁見智。

中聯辦1月尾於會展舉行新春酒會。（資料圖片/余俊亮攝）

梁君彥表示，出席午宴會有不少好處，因大家可以表達市民關心的意見，「或者對一國兩制點樣可以加強等等，呢一、兩日就會有大灣區規劃綱要出台，大家可借機會表達點樣為香港做好。」

他強調這次午宴能讓不同黨派和版塊與官員溝通，正如今日舉行的午宴能與特首和司局長交流一樣。對於泛民議員表明不會出席，梁君彥稱，議員如何處理會尊重他們的決定，但強調是難得的機會。

就泛民人士指出席午宴是「風花雪月」，梁君彥稱「每一個會面在輕鬆的地方不一定是風花雪月」，他表示上年在立法會新春午宴，亦有不少非建制派議員出席表達意見，惟他認為是否「風花雪月」則見仁見智。梁君彥又指，行政立法關係是互動，就特首上任後的立法會短問短答環節，特首並非只聽建制派意見，非建制派提出的意見都會採納。