陳岳鵬轉跑道入馬會　推動內地事務　第三度與前上司譚志源共事

政制及內地事務局前副局長陳岳鵬離開政府後，遠赴美國哈佛大學深造，早前已完成課程畢業。香港賽馬會今日（18日）在內部發通告，指陳岳鵬將跟隨前上司、政制局前局長、港區全國人大代表譚志源的步伐，加入馬會工作，擔任行政經理（Executive Manager），負責馬會與內地部門、官員的溝通事務，將於下周一（25日）履新。陳岳鵬接受《香港01》查詢時表示，非常雀躍能夠參與和推動馬會的內地事務，期待新崗位帶來的新挑戰和新發展機會。

陳岳鵬表示非常雀躍能夠參與和推動馬會的內地事務，期待新崗位帶來的新挑戰和新發展機會。（資料圖片/歐嘉樂攝）

36歲的陳岳鵬與譚志源頗有淵源，早於2010年5月，譚志源擔任特首辦主任期間，已非常賞識當時擔任南區區議員的陳岳鵬，邀請他擔任特首辦特別助理。隨著梁班子於2012年上場，譚志源擔任政制及內地事務局局長，陳岳鵬亦獲委任為該局政治助理，其後於2015年升任副局長。

去年8月，馬會宣佈委任譚志源出任公司事務執行總監一職，負責提升馬會與香港及內地主要持份者之聯繫策略，並統籌馬會各事務處的對外傳訊工作，以及管理公共事務部、對外事務部及內地事務部。

剛從哈佛畢業的陳岳鵬亦跟隨前上司的步伐，加入馬會，擔任行政經理（Executive Manager），帶領新成立的內地事務部。據《香港01》獲得的馬會內部通告指，部門將會負責制定馬會於內地事務和發展的方向和策略，強化馬會與內地政府相關部門溝通，建立與內地官員和港府官員的溝通渠道。馬會相信憑陳岳鵬在有關方面的經驗，有助加強馬會就內地發展的政策研究，了解內地發展的政策趨勢。

陳岳鵬接受查詢時表示，非常雀躍能夠參與和推動馬會的內地事務，期待新崗位帶來的新挑戰和新發展機會。