【大灣區】胡志偉：香港被規劃、被矮化　公民黨憂損一國兩制

粵港澳大灣區規劃綱出台，內容主要涵蓋創科、金融、青年等政策。立法會議員、民主黨主席胡志偉表示，特區政府在大灣區發展願意「被規劃」，甘做「阿四」，長遠而言難以成為有競爭力城市。他又指發展創新科技被視為大灣區目標之一，香港應爭取在這方面成為主要的研究中心。

胡志偉表示，特區政府在大灣區發展願意「被規劃」，甘做「阿四」，長遠而言難以成為有競爭力城市。（羅家晴攝）

胡志偉表示，特區政府過往甘於做「跟班」、「阿四」，願意被規劃，他認為對香港而言，長遠難以成為有競爭力的城市，反而「事事配合」，影響香港社會長遠利益。

他強調在大灣區規劃過程，其他城市都有競爭態度成為實際得益的城市，反之香港卻以「配合態度」處之，讓香港未能維持現有的長處和優勢。胡志偉又提及，大灣區綱領中，創新科技的平台尤其重要，他認為香港應爭取在創新科技方面成為主要研究中心，否則香港「次次都講點樣將人才配合內地發展嘅話，呢個一定會讓香港長遠被矮化」。

公民黨批評，港人從未就香港在大灣區中的角色被諮詢，香港如此「被規劃」，令人擔心《規劃綱要》會削弱本港的獨特地位，又稱若香港融入大灣區，國際社會或會把本港等同其他內地城市，衝擊本港獨立關稅區地位。公民黨指，《規劃綱要》「隻字未提」如何維護香港的一國兩制及法治，憂香港的「一制」會漸被犧牲；又擔心大灣區融合「極有可能」令香港人才流失。