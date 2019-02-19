區選年新同盟挑戰大　任啟邦：建制採「陳凱欣模式」淡化政治色彩

區議會換屆選舉今年底舉行。新民主同盟今日（19日）舉行新春傳媒茶聚時透露，預計將有20人出戰區選。 大埔區議員兼新同盟召集人任啟邦表示，今年挑戰比過往大，因建制派開始改以「陳凱欣模式」，即素人無政黨身份備戰區選，淡化政治色彩。他指，上屆區選新同盟勝率達9成，今年目標維持不變，但由於出戰較去年16人為多，相信要保持勝率更加困難。

任啟邦（左一）表示，今年挑戰比過往大，因建制派開始改以「陳凱欣模式」，即素人無政黨身份備戰區選，淡化政治色彩。（莊恭南攝）

任啟邦表示，因近年中間選民對建制派政黨印象轉差，不少建制派地區人士都以無政治聯繫的素人姿態進行地區工作。大埔區議員周炫煒則補充，不少建制派新人就算有政黨背景，落區後亦刻意少強調自己的政黨，以減少政治色彩對選情影響。

上屆區選新同盟16個出戰選區中，有9成獲勝，任啟邦則表示，上屆勝率達9成有「運氣」成份，因當時是雨傘運動過後一年，整體政治氣氛熱烈，然而「今時不同往日」，且今次出戰選區更多，要保持勝率不容易，但新同盟就仍會以9成勝率為目標。

新同盟立法會議員被問及在區議會穩住陣腳後，就否考慮開拓超級區議會議席時，他就指，最為中小型政黨，新同盟策略上有任何重大舉措都會審慎，而超區又視乎區選成績，形容「唸唔到咁長遠」。

新同盟目前有40多名會員，任啟邦解釋，在招攬會員上，沒有特別宣傳或公布公開招募，通常只是對職員、實習生觀察一段時間後邀請入黨，又或是透過熟人引薦。