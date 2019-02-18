【水貨客】林卓廷倡改「一年八行」　遭北區區議會建制派否決

北區區議員林卓廷指水貨客問題一直困擾北區居民的日常生活，並於區內構成阻街及衛生問題，在鄰近農曆新年期間數星期，他收到約四十至五十宗投訴。早前，民主黨以電話訪問形式向260名上水居民了解水貨客的影響，99.6%受訪者認為水貨活動阻塞街道，他於區議會動議政府將大陸自由行的「一周一行」政策改為「一年八行」，惟建議於日前的北區區議會上遭否決。

民主黨於一月中期以電話訪問了260名上水居民，87%受訪者認為水貨活動影響他們的日常，約67%認為情況嚴重。99.6%受訪者認為水貨活動阻塞街道，近九成認為影響街道，約八成半認為令區內物價上升。

大型藥房門外擺放著近30件行李，街道水泄不通，部分行人需走出馬路。（資料圖片）

林卓廷認為，自一簽多行改為一周一行後，上水水貨客的問題仍然嚴重，為上水區帶來嚴重的壓力，動議要求政府與內地政府協商，限制入境人次。他解釋為何是「一年八次」，根據政府過往的數據反映，內地遊客平均來港的次數約六至七次，「香港都無乜人會去同一個城市八次以上啦。」

民主黨上月在上水舉行遊行，抗議水貨活動。（資料圖片）

惟「一年八行」的動議於2月14日的北區區議會會議上，以四票支持及十票反對，在建制派反對下被否決。林卓廷表示，會再建議政府在羅湖站興建大型購物中心，或建議實施陸路旅客入境稅，減少內地旅客進入市區及民居範圍的人數，減少對居民的影響。

林卓廷指，內地旅客迫爆上水，建議「一年八行」限制內地旅客的入境次數。（資料圖片）

建制派唯一一名於會上發言的北區區議員黃宏滔表示，動議對北區的幫助不大，「減少到一年8次都唔係好少，依家上水已經迫爆，不如建議一年一次，根本治標不治本」。他指出，儘管內地人不到上水購物，區內的人口增長迅速，區內本來就不能容納更多人口。

黃宏滔建議，政府應加快發展上水石湖墟及北區區內設施，亦要擴建上水港鐵站，以容納更多旅客，方便區內居民。他認為，應在羅湖地區興建大型購物中心及設施，吸引旅客到周邊商場購物，減少旅客進入北區。

保安局以書面回應林卓廷的動議，表示多個執法部門已採取多項措施，包括改善鐵路和口岸的秩序，保障居民的日常生活，並指會繼續密切監視情況。香港海關表示，一直與深圳海關保持緊密聯繫，合作打擊水貨活動，在2018年，深圳海關共查獲6,610宗水貨客走私案件，總值6,187萬元的物品。警務處表示，去年針對水貨客阻街，以《簡易程序治罪條例》已發出14張告票，因水貨活動引致違泊及道路阻塞問題，共發出13,368萬張定額罰款通知書。