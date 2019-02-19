傳任鄉議局張學明接班人　飲食集團太子爺林奕權：需前輩支持

鄉郊村代表選舉上月落幕，鄉事下月又迎來另一場選舉，事關27個鄉事委員會將會改選，前行會成員兼立法會議員的鄉議局副主席張學明預料放棄連任大埔鄉事委員會主席，其大埔區議會當然議員一席將相應懸空，連帶區議會主席亦會出現新面孔。 張學明的接班人誰屬，現時有傳是英國皇朝集國太子爺、未到40歲的大埔南華莆村長林奕權。他今日（19日）出席鄉議局執委會後，承認有意在鄉委會發展，稱需要前輩支持。

張學明(左)傳將退下火線，並由飲食集團林奕權準備接棒。（資料圖片）

預料會退下火線的張學明，下午在鄉議局開會後接受訪問，承認傾向從鄉委會中退下來，不過任何事都不能現時「講死」，事關要處理接班人問題：「大埔是27個鄉事委員會最大的一個會，總投票人數有二百零多人，誰有興趣之餘，亦要整體村代表認同才可以。」

被指會接班的林奕權是鄉議局海外顧問委員會歐洲聯絡處副理事長，曾任英國倫敦華埠商會會長，現時鄉議局設有以他命名的獎學金，2016年更獲世界傑出華人青年大獎。他今日亦現身鄉議局會議，會後被問及將否接棒，林奕權承認有意於鄉委會發展，雖然認識不少鄉事前輩，但仍需得到他們的支持。

面對前輩即將離任，他欣賞張學明公道、德高望重和得人心，自言希望將來亦可幫助村民解決訴求。